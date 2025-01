Să râdem de ei înainte să râdă ei de noi

Trump, trump şi iară trump. Ca leru’

Geme presa de năzbâtiile lui Donald. Ziare cu vână au numit învestirea sa drept „întoarcerea idiotului satului” (revista Morning Star). Toate le rezolvă, da iute, că oboseşte şi apoi iar nu-l mai vedem decât la golf. Ca data trecută. În curând, îi pleacă oamenii din jur. Stai că unul deja a plecat, în ziua învestirii. Altfel, schimbă deja nume geografice, cere canale, insule, ţări. Se comportă de parcă ar fi luat Lumea pe persoană fizică. I se cuvin. Acum, e în faza în care dă legi, decide, se înfoaie, plăteşte poliţe, demite. Când acţiunile sale vor începe să aibă repercusiuni, Partidul Republican îi va zice ”Hooooo, bade, că ne bagi în gard”. Atunci se va timora şi va pleca înapoi la golf, la Mar a Lago, exact cum a făcut în mandatul trecut. Să nu ziceţi că nu v-am zis. Şi va face mici cadouri fiscale prietenilor şi partenerilor de afaceri. Acum? A promis că va pedepsi inamicii din „Statul profund”. Atenţie la exprimare! Seamănă sau nu cu „Statul paralel” al lui Dragnea? Mă, te pomeneşti că astea există! Sau aceiaşi nebuni tele-pseodo-vizionari îi învaţă aceleaşi prostii! Da’ dacă există? Ne-aţi bulversat, dragilor!

Cum să-i pui, mă, să lucreze şi joia? Animalelor!

Zău aşa. Din revolta funcţionarilor din Parlament am rămas cu un singur lucru: ei erau jigniţi că Bolojan i-a chemat să lucreze şi joia! Vă daţi seama ce tupeu are bihoreanul! Să vină şi joia la lucru! Păi da, că parlamentarii sunt acasă deja miercuri seara… asta n-o ştiaţi, pleacă luni sau duminică seara şi vin miercuri. Ce să facă angajaţii? Oamenii ăia erau liberi de joi până duminică, de o viaţă şi li se pare firesc. Amărâta de la magazinul de cartier lucrează şi sâmbăta, ba şi duminica până la amiază iar voi…

Alta judeţeană

“Proiectul centurii ocolitoare a municipiului Baia Mare a intrat în linie dreaptă, după ce Ministerul Transporturilor a avizat favorabil proiectul de construire al noului drum. Vorbim despre un proiect în valoare de 200 milioane de euro, pentru 23 kilometri de drum. Săptămâna viitoare voi fi la București pentru a convoca împreună cu Primul Ministru al României, comitetul interministerial care să aprobe indicatorii tehnici ai acestui drum, iar apoi vom promova hotărârea de guvern. Avem ambiția ca în acest an să demarăm procedura de achiziție publică și licitația, la începutul anului viitor să avem proiectarea, iar pe parcursul anului viitor să avem șantierul pe noul drum al centurii municipiului Baia Mare”.

Ne bucurăm sincer. Au dispărut brusc oalele sparte de pe traseu? Mai trebuie niște poduri de plimbat peste Săsar şi Lăpuş? Dar marea întrebare este: rămâne ceva pământ de la săpături să-l ţâpaţi pe haldele de steril din apropiere? Că aşa sigur se rezolvă cu sterilul-nor din vară, altfel aşteptăm până avem barbă albă.

Doru zice. Face?

”Viitorul pentru care îmi dedic eforturile prinde contur în Baia Mare. Este scopul pentru care mi-am asumat toată nepopularitatea unor decizii, criticile și neîncrederea unora dintre băimăreni, dar și a angajaților din primărie cărora le-am tăiat anumite gratuități și unde voi continua cu reformele, inclusiv cele legate de personal”.

Să te ţină Bunul să le şi faci! Că vorba aia, cică ai 1.400 de angajaţi. Dar da, dacă Baia Mare devine brusc Oradea sau Cluj, după ce plătim noi impozite cu 45% mai mari, da, acceptăm. Dacă nu…

Muskul confirmă

Elon e pe val. Şi mai pe val ca înainte. E pe toate valurile. Sigur, se va certa cu Donald. Pentru că cel din urmă a pus gând rău maşinilor electrice, sau mimează. Dar da, Elon e pe val. A salutat ca neamţu’, zice că nu. Noua realitate e cea în care faci ceva, eşti filmat, după care negi şi zici că presa manipulează. Că suntem proşti şi am înţeles greşit. Scuze, ceva, nimic.

Durii din asociaţiile evreieşti, altfel intransigente, brusc spun şi ei că ni s-a părut. A fost doar exuberanţă… Acum, vrea să elimine moneda penny, cum ar fi la noi Banul. Că cică mai mult costă să-l faci decât e valoarea sa. Poate, dar e istorie! Ştii ce-i aia? Până una alta, studenţii italieni au luat o machetă cu Musk şi au spânzurat-o…în gangul istoric unde a fost spânzurat Benito Mussolini. De către italieni, evident.

CJ rulez

„Taxele și impozitele pentru anul fiscal 2025 fără majorări substanțiale față de anul trecut! În ultima ședință a Consiliului Județean Maramureș, alături de colegii mei am adoptat hotărârea privind taxele și impozitele pentru anul fiscal 2025. Datorită stabilității și transparenței noastre nu a fost nevoie de dezbateri în spațiul public sau în comisiile de specialitate, întrucât nu au existat modificări substanțiale față de anul trecut. Consiliul Județean Maramureș nu este o instituție care produce venituri ci funcționăm pe baza alocațiilor primite de la Guvern. În acest context, proiectul de hotărâre a fost votat cu responsabilitate de cei 33 de consilieri județeni. Continuăm să ne asigurăm că resursele publice sunt gestionate eficient, în beneficiul tuturor maramureșenilor!”

Măcar voi. Măcar aici.

Buncăr. Sub bloc. Structura, ceva?

„După exemplul bunului gospodar care își pregătește sania din vară și căruța din iarnă, câțiva băimăreni au decis să fie prevăzători și au început amenajarea unui buncăr la subsolul blocului”.

Nu e primul, mai e unul, pe B-dul Bucureşti. Să ştiţi. Întrebarea este: ne putem apuca toţi să săpăm, să facem tranşee prin oraş? Să ne întâlnim cu galeriile de mină care, zice legenda, sunt pe sub oraş, ca un şvaiţer? Că vorba aia, avem de ce… refugiile antibombe făcute prin cartiere sunt pline de murături şi mobile, luate de oameni drept cămara lor de murături.