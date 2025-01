Naturalețe, spontaneitate, talent

Așa cum ne-a obișnuit la multe alte ediții, Gala Frumuseții pentru Copii, ediția 2025, organizată de Televiziunea Plus TV Maramureș, în parteneriat cu Value Centre, aduce împreună copii frumoși, talentați și plini de farmecul vârstei.

Gala nedorindu-și altceva decât să-i aducă împreună, să le dea curaj să-și învingă emoțiile, să se învețe cu competiția, cu evoluția pe scena de concurs.

Chiar dacă virozele și gripa ne dau târcoale și au împiedicat mulți copii să intre în competiție, 30 de copii au delectat publicul și juriul, care, în urma evoluției, i-a ales pe cei mai dezinvolți. Dincolo de diplome sau loc pe podium, toți copiii au avut de câștigat, au primit daruri, fiindcă au fost mulți sponsori darnici și generoși, iar Value Centre, sponsorul principal, s-a dovedit și în 2025 gazdă bună și primitoare.

Concursul, plin de eleganța costumelor și ino­cența vârstei, a adus la start copii cu vârste cuprinse între: 3-6 ani; 7-9 ani; 10-11 ani. Cu probe care vizează o scurtă prezentare; defilare în ținută de gală; un moment artistic la alegere (dans, recitare, teatru, muzică, pantomimă etc.) notate de juriu, alcătuit din personalități din domenii care au de-a face cu arta comunicării și spectacolului, eleganța vestimentară și ceea ce ține de hair sau make-up.

Invitați pe rând pe scenă de cei doi prezentatori – Mica Șvab și Patrick Mureșan – copiii au făcut ce știu ei mai bine: să tacă, sau să spună ce vor, să cânte, sau să recite, trăgând cu ochiul la mama. Mica Șvab a demonstrat și la această ediție că iubește copiii, că-i place să-i pună în valoare. Exemplul cel mai bun este Patrick Mureșan. El a fost mai întâi concurent la Gala Frumuseții pentru Copii, a fost apoi membru în ju­riu, acum l-am văzut în postura de prezentator, dar și de solist, cu momente speciale în gală, alături de o altă fată frumoasă și talentată – Alexandra Sorian, de la Satu Mare.

Deşi a fost convins că toți copiii merită să câștige, juriul a deliberat, totuși, câștigătorii: Miss Frumusețe Plus TV Maramureș a fost desemnată Mara Pralea (6 ani), iar Mister Frumusețe Plus TV Maramureș – Damșa Iacob.

Locul I Miss și Mister Frumusețe Value Centre – Maria Curcă și Rotter Milan.

Locul II Miss și Mister Frumusețe Value Centre – Țicală Anais și Oros David.

Locul III Miss și Mister Frumusețe Value Centre: Enya Slusaruc și Bozga Kevin.

Premiul de spontaneitate – Bud Selena; Premiul de originalitate – Ardelean Minodora; Premiul de creativitate – Latiș Ștefania; Miss talent – Azara Medan; Ținută fete – Surduc Iris; Ținută băieți – Porteka Marco.

Au fost câteva ore de bună dispoziție și energie bună, copiii contribuind din plin la asta, o explozie de gingășie, de culoare, de spontaneitate, în ambianța oferită de Value Centre din Baia Mare. Toți copiii sunt frumoși și talentați. Ino­cența lor trebuie păstrată cu grijă. Comoara neprețuită a copilăriei trebuie ocrotită și îmbrățișată cu dragoste.

Și un îndemn pentru părinți: dați șansă copiilor să fie împreună cu alți copii, să-și învingă emoțiile, fiindcă ei sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță pentru viitor. Dați-le șansa să se bucure împreună, să învețe să intre în competiție cu alți copii, să înțeleagă valorile care să-i ghideze mai tarziu! Și ce dacă uită versurile sau cântecul, sau nu vor să răspundă la întrebările prezentatorilor, asta e frumusețea și inocența vârstei unor copii între 4 și 11 ani.

Felicitări Echipei Plus TV și prietenilor Galei, felicitări sponsorilor și partenerilor media Graiul Maramureșului și vasiledale.ro. A fost sărbătoare pentru toți copiii!