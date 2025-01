În 2024 • Investiții la substațiile de ambulanță din Maramureș

Pe parcursul anului trecut, Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș a realizat mai multe investiții la substațiile din județ. În unele cazuri, nevoia de reabilitare a spațiilor în care angajații își desfășurau activitatea era mai mult decât necesară, cum a fost cazul Sighetului. Aici, acoperișul clădirii era atât de deteriorat, încât devenise un pericol pentru angajați. Și în Vișeu de Sus au fost necesare reparații, pentru a oferi condiții mai bune de lucru.

„Am găsit unele substații din județ în stare de deteriorare. Vorbesc de substația de la Sighetul Marmației, care este a doua substație ca și mărime din județ, unde trebuie să ne desfășurăm activitatea cu 36 de colegi din operativ, asistenți și ambulanțieri cât și un medic coordonator. Aici acoperișul clădirii în care și-au desfășurat activitatea angajații era deteriorat, se desprindeau bucăți din acoperiș și era riscul să cadă pe ambulanțe și pe angajați. Am obținut o sumă de bani de la bugetul de stat și, la finele anului, acoperișul s-a renovat în întregime, cât și spațiile din interiorul clădirii. Apoi, la stația de la Vișeu de Sus, am reușit să reabilităm interioarele și am schimbat ușa garajului, deoarece era pericolul să cadă pe autosanitare. Este extrem de important ca angajații să aibă confort ca să poată să-și desfășoare activitatea”, a declarat Mădălina Cîmpean, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș.

O altă reușită a fost și atragerea de personal, în special de medici de specialitate. Astfel, la substațiile din Vișeu de Sus și Borșa au fost aduși medici urgentiști, fiecare cu jumătate de normă. Acest lucru reprezintă un mare avantaj în special când vorbim de intervenții la cazuri grave, unde prezența unui medic poate face diferența pentru pacient.

„După un an de mandat, cred că am reușit să ating o parte din obiectivele pe care mi le-am propus de la începutul mandatului. Când am venit la Serviciul de Ambulanță, în primul rând am găsit un deficit de personal în ceea ce privește medicii. Am reușit să cooptez în echipa Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș doi medici urgentiști, cu jumătate de normă, la substația Borșa și un medic cu jumătate de normă la substația Vișeu de Sus. Cred că acesta este cel mai important lucru și mă bucur că am reușit să fac această completare de personal. În primul rând, pentru cetățeni este foarte important, în general vorbesc de cazurile grave. Nu este totuna să meargă la caz un asistent și un ambulanțier, sau să avem și prezența unui medic, care este coordonatorul echipajului”, a mai explicat Mădălina Cîmpean.