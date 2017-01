Ştefan Berci, un tînăr de succes în capitala Marii Britanii

Maramureşeanul Ştefan Berci (28 ani) este unul dintre tinerii români care şi-au construit o carieră de succes în capitala Marii Britanii. Zilnic, acesta îmbină cu entuziasm munca a două meserii complementare: producător la Associated Press – una dintre cele mai mari agenţii de ştiri din lume – şi director de imagine la o agenţie guvernamentală deţinută de Ministerul Transporturilor din Regatul Unit. Din postura de jurnalist, abordează cu uşurinţă subiecte din domeniile politic, social ori economic, iar ca om de PR se îngrijeşte de ample campanii de promovare a sectorului feroviar. În sincron cu activitatea profesională, tînărul – originar din localitatea maramureşeană Călineşti – s-a integrat perfect în comunitatea britanică, fascinată, de altfel, de originile sale transilvănene.

• “Totul trebuie să fie prelucrat rapid şi la standardul cel mai înalt posibil”

Reporter: Cum arată o zi de lucru din viaţa unui „news producer” la Associated Press?

Ştefan BERCI: O zi de lucru din viaţa unui producător de ştiri la Associated Press este una foarte agitată şi mereu pe muchie de cuţit. Noi aflăm în decurs de cîteva minute tot ce se întîmplă în lume. Imaginile celor mai importante evenimente (foto şi video) ne sînt furnizate de echipele din teren în timp foarte scurt, iar noi, la Londra, trebuie să le oferim clienţilor noştri – toate marile televiziuni de ştiri din lume, incluzînd CNN, BBC, TVR şi Digi 24 – un pachet media, în timp record. Totul trebuie să fie prelucrat rapid şi la standardul cel mai înalt posibil.

R.: Ce fel de subiecte abordezi pentru una dintre cele mai mari agenţii de ştiri din lume?

Ş.B.: Abordez cu uşurinţă subiecte pe domeniile politic şi social, mai ales din America Latină, Europa Centrală şi de Est sau Asia. Însă nu mă dau la o parte nici de la subiectele economice sau cele din Orientul Mijlociu care, în ultima vreme, deschid mai toate buletinele de ştiri din întreaga lume.

• Campanii de succes cu figuri politice, oameni de ştiinţă şi vedete

R.: În paralel, te ocupi, din postura de om de PR, de promovarea unei companii de căi ferate deţinute de Guvernul britanic. Ce presupune această slujbă?

Ş.B.: Întotdeauna am fost fascinat de relaţiile publice, imagine şi branding, iar cînd mi s-a propus să ocup funcţia de director de imagine/PR al NSAR (o agenţie guvernamentală deţinută de Ministerul Transporturilor din Regatul Unit) am acceptat imediat. Mai mult, există un mit cum că cei mai buni oameni de PR sînt, de fapt, jurnaliştii. Le-am demonstrat din plin acest lucru. Marea Britanie duce o acută lipsă de ingineri, mai ales în domeniul feroviar. Pe lîngă imaginea companiei de care trebuie să mă ocup şi să întreţin relaţia cu jurnaliştii; trebuie să gîndesc şi să produc strategii media de comunicare şi promovare eficiente pentru a atrage tinerii britanici înspre sectorul feroviar.

R.: Poţi descrie pe scurt două-trei campanii de relaţii publice de care te-ai ocupat? Ce strategii au stat la bază şi cum au fost primite de către public?

Ş.B.: Britanicii duc lipsă şi de femei inginer. Astfel, începînd cu 2014, am început o campanie amplă de promovare a sectorului feroviar ca fiind unul prielnic, inovativ, dar şi “cool”, vorba englezilor. În această campanie de a atrage tinerii, dar mai ales tinerele din Regat, au fost implicate figuri politice importante, oameni de ştiinţă, dar şi vedete ca Will I Am sau Pharrell Williams. Campania s-a lansat în noiembrie 2014, odată cu video-ul “Engineering Happiness” în care tinerii ingineri, vedetele, personalul de la metrou sau trenuri au dansat pe ritmurile celebrei piese “Happy” a lui Pharrell Williams arătînd că, deşi eşti inginer, distracţia poate să fie la ea acasă dacă ai pasiune şi îndemînare.

• “Faptul că sînt din Transilvania accelerează imaginaţia lor”

Ş.B.: Apoi, anul acesta, am început promovarea în şcoli şi licee, deoarece am văzut că astfel de campanii dau rezultate în rîndul tinerilor. Un proiect personal de comunicare care a fost repede adoptat, atît de către Guvernul Britanic, dar şi de marile companii feroviare este de a promova inovaţia şi tehnologia pentru a schimba percepţia publicului despre sector.

R.: Care sînt cele mai mari statisfacţii pe care le ai din meseria de om de PR?

Ş.B.: Satisfacţiile sînt pe mai multe fronturi. Ele încep să se instaleze cînd ideile îmi sînt acceptate şi primesc OK-ul, după care implementarea lor şi concretizarea în zîmbete nu mă mai lasă să plec acasă de la birou. Sînt mai mult decît împlinit cînd văd că planurile şi campaniile concepute de mine inspiră, schimbă percepţii şi atrag entuziasm. Pînă la urmă, noi, oamenii din PR (relaţii publice), oferim magia, dar o magie care poate fi privită de aproape şi se propagă în viaţa de zi cu zi.

R.: Cum se îmbină cele două meserii?

Ş.B.: Cele două meserii sînt ca două mănuşi, dar de culori diferite, iar una este mai lungă decît cealaltă. Ca şi jurnalist, muncesc destul de mult, într-adevăr, dar ca şi PR doar pictez, în sensul că fac totul cu pasiune, iar zilele trec foarte repede; la fel de repede precum o carte bună care lasă în urmă un sentiment de împlinire.

R.: Ai reuşit să te integrezi cu brio în comunitatea britanică?

Ş.B.: Este uşor să te integrezi în societatea lor. Britanicii sînt deschişi şi curioşi de alte culturi şi obiceiuri. Faptul că sînt din Transilvania accelerează imaginaţia lor şi ajung să le povestesc ore în şir despre frumuseţea locurilor în care m-am născut.

R.: Te gîndeşti la o revenire în România?

Ş.B.: Mi-ar fi greu să mă desprind de stilul meu de viaţă de la Londra, unde zicala “orice este posibil, trebuie doar să vrei” se întîmplă în fiecare zi. Mi-ar fi “peste mînă” să mă desprind de acest oraş, însă România are nevoie de oameni ca şi mine şi sînt conştient că trebuie să întorc înapoi favorul de a fi şcolit şi instruit de nişte oameni excepţionali. Răspunsul este da, evident.