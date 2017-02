Bugetul municipiului Baia Mare pe 2017, mai mic decât în 2016

Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Baia Mare a susţinut ieri o conferinţă de presă în care a anunţat priorităţile instituţiei pe care o conduce, pentru anul 2017. Astfel, pe lângă elaborarea bugetului, primăria mai are câteva preocupări imediate. Acestea se referă în principal la investiţii începute şi care trebuie continuate.

Printre obiectivele enumerate se găsesc: Colonia Pictorilor, instituţii educaţionale, de cultură sau poduri peste râul Săsar, aflate în reabilitare. Unele investiţii se vor face din creditul rămas necheltuit, altele însă vor trebui suportate din veniturile proprii ale municipiului: „Preocupările imediate în această perioadă sunt multiple. Am început să lucrăm la bugetul pentru anul 2017. Intenţionăm ca până mâine (n.r. astăzi) să avem o proiecţie bugetară pe care să o putem supune dezbaterii publice. Avem 45 de zile din data de 17 februarie, de când a fost publicat bugetul în Monitorul Oficial, aşa că prognozăm undeva, în a doua parte a lunii martie, întruniţi într-o şedinţă ordinară chiar, să reuşim să venim în faţa Consiliului Local cu proiectul de buget pe anul acesta. Este un buget care ne afectează din punct de vedere al veniturilor, în sensul că acestea sunt mai mici faţă de anul trecut. O parte din cele 102 impozite şi taxe, care au fost anulate, afectează în mică măsură şi acest buget. S-au majorat şi salariile prin acte normative în vigoare şi, de asemenea, este anul în care lucrăm fără credite. Avem un rest de credit de 4,2 milioane lei, la care avem aprobare la ministerul de finanţe pe obiectivele de investiţii, respectiv o atribuire pe Colonia Pictorilor. Restul obiectivelor de investiţii va trebui să le facem prin efort propriu. Din acest punct de vedere, pe lista de investiţii din acest an, acele mari obiective ce au fost finanţate pe credit până la această dată, respectiv Liceul de Arte, Clubul Phoenix, cele două poduri de pe Culturii şi Republicii, dar şi Grădiniţa nr. 8 se cifrează undeva la 16 milioane de lei efort propriu din bugetul local, la care se adaugă cele 4,2 milioane care sunt banii din restul de credit aprobat de Ministerul de Finanţe pentru a-i cheltui în acest semestru. Deci este un efort financiar mare şi dacă aveam un credit la această oră ne ajuta extrem de mult pentru dezvoltare. Rămâne să vedem în continuare care va fi strategia în legătură cu aceste credite”, a precizat Marinel Rob, viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Baia Mare.

Proiectele europene, o altă prioritate

Primăria trebuie să asigure şi cofinanţarea pentru proiectele europene, care nu sunt puţine: „Avem în vizor şi asigurarea resurselor financiare pentru proiectele pe fonduri europene. Este anul în care se deschid majoritatea axelor pe programul POR, iar noi trebuie să fim pregătiţi cu documentaţii cât mai complexe, deoarece aduc un plus de punctaj în eligibilitatea acestor proiecte. Sunt elemente pe care le-am cuprins în lista de investiţii şi le considerăm absolut prioritare. În ceea ce priveşte programele europene, pe Axa prioritară 3.1 – clădiri rezidenţiale, avem 7 cereri de finanţare care reunesc un număr de 40 de blocuri de locuit. Fiind o axă cu competiţie, rămâne să ve­dem câte din aceste cereri de finanţare vor ajunge să fie eligibile în faţa altor proiecte din zona de N-V a României. De asemenea, pe Axa 3.1 b – clădiri publice, avem un număr de 26 de unităţi de învăţământ, pentru care există documentaţii asigurate. Avem şi spitalul TBC pentru anvelopare termică, la care este documentaţia întocmită. Mai pregătim documentaţii şi pentru Teatrul Municipal, clădirea SPAU de pe str. Mărgeanului. Mai avem şi un grup de patru blocuri sociale care, din ce informaţii deţinem, vor avea un punctaj foarte bun pentru a fi eligibile. Este vorba despre Grănicerilor nr. 116, Horea 46A, Luminişului 13 şi 13A”, a mai spus Rob Marinel.

Drumurile sparte vor fi asfaltate de cum va permite vremea

Marinel Rob a mai explicat că asfaltarea străzilor distruse după iarna grea va începe imediat ce vremea o va permite: „Activitatea de reparaţii gropi continuă. În măsura în care timpul ne permite vom interveni pe principalele artere cu un nou strat de uzură. De asemenea, lucrările se vor face cu asfalt cald, ceea ce asigură durabilitate pentru a nu mai avea probleme deosebite din acest punct de vedere”, a spus viceprimarul cu atribuţii de primar. Acesta a mai precizat că gradul de îndatorare al municipiului Baia Mare la această dată este de 15,3%. Anul trecut a reprezentat maximul din acest punct de vedere. Legea permite totuşi un grad de îndatorare aproape dublu, adică până la 29%. Rob Marinel mai spune că accesarea altui credit, special pentru susţinerea investiţiilor cu fonduri europene, este un lucru mai mult decât necesar pentru a susţine proiectele europene de dezvoltare a oraşului.