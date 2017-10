Vitezomani sancţionaţi de poliţişti!

• 71 de sancţiuni contravenţionale, de peste 37.000 lei, şi 7 permise reţinute •

Multe accidente rutiere se produc din cauza faptului că şoferii se grăbesc să ajungă la destinaţie. Economia de timp este nesemnificativă raportată la riscul pe care şi-l asumă cei care circulă cu viteză excesivă şi la riscul la care îi expun pe pasagerii din autoturism sau pe ceilalţi participanţi la trafic.

Pentru a preveni producerea de evenimente rutiere cauzate de şoferii care nu ţin cont de limitele legale de viteză, poliţiştii Serviciului Rutier au organizat sâmbătă, 14 octombrie, o acţiune pe DN 1C Cicârlău – Baia Mare – Satulung şi DN 18 Moisei – Leordina. În cadrul acţiunilor, poliţiştii Serviciului Rutier au oprit mai multe autovehicule care erau conduse cu viteză peste limita legală. Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 71 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 37.000 lei. De asemenea, 7 conducători auto, care au apăsat prea tare pedala de acceleraţie, au rămas fără permise de conducere.

Dosare penale pentru conducerea sub influenţa alcoolului

Pe lângă faptul că este interzis de lege, consumul de alcool constituie un important factor de risc pentru şofer, pasageri şi ceilalţi participanţi la trafic.

• Sâmbătă, la ora 18.50, poliţiştii au fost sesizaţi că, pe strada Victor Babeş, din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulaţie.

Două autoturisme au intrat în coliziune după ce un băimărean, de 40 de ani, s-a angajat în depăşirea autoturismului care se deplasa în faţa sa, al cărei conducătoare auto a efectuat viraj la stânga cu intenţia de a intra în parcarea unui imobil. În urma impactului cele două autoturisme au fost avariate iar conducătoarea autoturismului acroşat, o femeie, de 32 de ani, a suferit leziuni corporale şi a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că băimăreanul, care s-a angajat neregulamentar în depăşire, se afla sub influenţa alcoolului. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările.

• Alţi trei conducători auto, care au consumat alcool înainte de a se deplasa cu autoturismele pe drumurile publice, şi un tânăr, care se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, s-au ales cu dosare penale după ce au fost depistaţi în trafic de poliţiştii rutieri.