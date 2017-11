Topul firmelor maramureşene – ediţia a XXIV-a (II)

– urmare din nr. 8380 –

SERVICII

– Repararea maşinilor

• Microintreprinderi: 1. URVAS INFRA SRL, Sighetu M.

– Repararea echipamentelor electronice şi optice

• Întreprinderi mici: 1. ELMED SRL, BM

– Captarea, tratarea şi distribuţia apei

• Întreprinderi mari: 1. VITAL SA, BM

– Colectarea deşeurilor nepericuloase

• Întreprinderi mijlocii: 1. DRUSAL SA, BM

– Recuperarea materialelor reciclabile sortate

• Întreprinderi mici: 1. CALEX SRL, Satu Nou de Jos

– Dezvoltare (promovare) imobiliară

• Întreprinderi mici: 1. HOFER H.I. SRL, BM

– Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

• Întreprinderi mari: 1. URBIS SA, BM

– Transporturi rutiere de mărfuri

• Întreprinderi mijlocii: 1. HAGERO SRL, Sârbi

– Alte activităţi anexe transporturilor

• Întreprinderi mici: 1. MARASPED INTERTRANS SRL, BM

– Activităţi de editare a ziarelor

• Întreprinderi mici: 1. GRAIUL MARAMUREŞULUI SRL, BM

– Activităţi ale agenţiilor de ştiri

• Microintreprinderi: 1. ZIARMM SRL, BM

– Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii

• Întreprinderi mici: 1. RETAIL DEVELOPMENT INVEST 1 SRL, BM

– Agenţii imobiliare

• Microintreprinderi: 1. JAKA SERV SRL, BM

– Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

• Întreprinderi mici: 1. IT & AGRO CONSULT SRL-D, BM

• Microintreprinderi: 1. ARISTOCRAT SRL, BM

– Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

• Întreprinderi mici: 1. ESCALIA CRAUS SA, BM; 2. TECHNOCAD SA, BM

• Microintreprinderi: 1. EDS ELECTRIC SRL, BM; 2. CUBICON INVEST SRL, BM; 3. DIARCRISTAL SRL, BM

– Activităţi de testări şi analize tehnice

• Microintreprinderi: 1. STYL SICAR – SRL, BM

– Activităţi ale agenţiilor de publicitate

• Microintreprinderi: 1. DIVAS SRL, BM; 2. INSIDE MEDIA SRL, BM; 3. ATELIER PIN SRL, BM şi ELSYLINE SRL, BM.

– Servicii de reprezentare media

• Microintreprinderi: 1. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL, BM

– Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

• Microintreprinderi: 1. IMPERIA STAR BZN SRL, BM

– Activităţi veterinare

• Microintreprinderi: 1. ANCAFARMVET SRL, BM

– Şcoli de conducere auto (pilotaj)

• Microintreprinderi: 1. AUTO TICU SRL, BM

– Activităţi de asistenţă spitalicească

• Microintreprinderi: 1. CLINICA SFÂNTA MA­RIA – SRL, BM

– Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

• Microintreprinderi: 1. R.M.N. CASA RUSU SRL, BM

– Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

• Întreprinderi mici: 1. GO SERV SRL, BM

• Microintreprinderi: 1. REAL INFO SRL, BM

COMERŢ

– Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

• Microintreprinderi: 1. M.S.I. GUTÂIUL SRL, BM

– Intermedieri în comerţul cu produse diverse

• Microintreprinderi: 1. INTER FORESTA SRL, BM

– Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

• Microintreprinderi: 1. SICHER IMPEX SRL, BM

– Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

• Întreprinderi mici: 1. NUTAL IMPEX SRL, BM

– Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

• Întreprinderi mici: 1. WIGMOND SRL, BM

– Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

• Întreprinderi mijlocii: 1. MARAVET SA, BM

– Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

• Microintreprinderi: 1. OFFICE CENTER SRL, Recea

– Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi soft­ware-ului

• Microintreprinderi: 1. ONE IT SRL, BM

– Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

• Întreprinderi mici: 1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL, BM

– Comerţ cu ridicata nespecificat

• Întreprinderi mici: 1. MEDIAPRESS SRL; 2. CIRUELAS COM SRL, Berinţa

– Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

• Întreprinderi mijlocii: 1. ABA FLOR PROD COM SRL, BM

– Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate

• Microintreprinderi: 1. VLAROX FISCAL SRL, BM

– Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor de sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

• Microintreprinderi: 1. AZAPIND SRL, Vişeu de Sus

– Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate

• Întreprinderi mici: 1. ELECTROCENTER SRL, BM

– Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

• Întreprinderi mici: 1. MARA-LIBRIS SA, BM

– Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

• Microintreprinderi: 1. ATENA LUX SRL, BM; 2. SESSLER IMPEX SRL, BM

TURISM

– Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

• Întreprinderi mijlocii: 1. TURIST ŞUIOR SRL, Baia Sprie; 2, COMPLEX MARA SA, BM

– Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

• Microintreprinderi: 1. EXPRES LA PĂLĂGUŢA SRL, BM

– Restaurante

• Întreprinderi mici: 1. NORTH EXCLUSIVE SRL, BM

– Activităţi ale tur-operatorilor

• Microintreprinderi: 1. SFARA TOURS BAIA MARE SRL.