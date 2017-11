Natalitatea a crescut în Maramureş

Datele statistice ale Direcţiei Judeţene de Statistică Maramureş indică o creştere a natalităţii, dar şi un număr mai mare de copii sub un an care au decedat. Cei mai mulţi copii s-au născut în luna mai 2017, respectiv 387, urmaţi de luna ianuarie, 379 şi luna iunie, 360. „Numărul născuţilor vii a fost de 2013, cu 23 mai mare faţă de semestrul I 2016. Rata natalităţii a crescut de la 7,6 la 7,7 născuţi-vii la 1.000 locuitori. Numărul decedaţilor sub 1 an a fost de 16, mai mare cu 4 faţă de semestrul I 2016, rata mortalităţii infantile crescând de la 6,0 la 8,0 decese sub 1 an la 1.000 născuţi-vii. Sporul natural negativ al populaţiei a fost de – 957 de persoane faţă de – 880 de persoane în perioada corespunzătoare din anul 2016”, se arată în acelaşi raport. Pe de altă parte, datele relevă faptul că „numărul decedaţilor în primul semestru din acest an a fost de 2.970, în creştere cu 100 cazuri faţă de semestrul I 2016, rata mortalităţii generale crescând de la 11,0 la 11,4 decedaţi la 1.000 de locuitori”. Pe de altă parte, se constată o scădere a numărului de căsătorii, cu 55 mai mic în primele şase luni ale acestui an faţă de perioada similară a anului 2016. În schimb, a crescut cu 4 cazuri, numărul divorţurilor, rata divorţialităţii crescând de la 1,48 la 1,51 divorţuri la 1.000 de locuitori.