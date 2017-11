Ştefan Jurcă în Revista Tribuna

Revista Tribuna se află în al 60-lea an de apariţie şi se revendică din revista lui Ioan Slavici, apărută în 1884. Actuala serie a revistei de cultură apare bilunar din 2002, are 36 de pagini, apare sub egida Consiliului Judeţean Cluj. Nu este doar revistă literară, a devenit revistă de cultură care se ocupă şi de artele plastice şi vizuale, traduceri, filosofie, drept şi economie. Revista are şi o variantă electronică Tribuna Magazine, cu articole în limba română, engleză şi italiană.

În numărul recent 364 (1-15 noiembrie) scriitorul Ştefan Jurcă este prezent cu Proza „Jurnal în trepte” care se întinde pe două pagini de revistă.