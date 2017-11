Distracţie şi voie bună la Balul Bobocilor în Cavnic

Căvnicarii au retrăit sentimentul muzical şi monden al anilor 50 în cele două ore de spectacol ale Balului Bobocilor, ediţia 2017, organizat zilele trecute de Colegiul Economic “Pintea Viteazul” – Cavnic. Având la bază tema “Back to Rock and Roll”, cele două clase organizatoare, a X-a A (dirig. prof. Stoica Claudia), respectiv a X-a B (dirig. prof. Dipşe Andrei) şi mai ales bobocii clasei a IX-a (dirig. prof. Tămaş Dora), au oferit un spectacol de zile mari unei săli orăşeneşti de cultură arhipline. Spectacolul de lumini şi sunete, îmbinate cu entuziasmul dansului, al emoţiilor şi al probelor pe care bobocii au trebuit să le susţină, a fost la înălţimea aşteptărilor părinţilor, corpului profesoral, dar şi a sponsorilor. Probele au căutat să pună în evidenţă abilităţile şi competenţele bobocilor de a se adapta şi de a se face remarcaţi în faţa auditoriului. Printre probele care au stârnit cel mai mult amuzamentul sălii se pot aminti: proba autoprezentării spontane, de dans, proba de dexteritate şi nu în ultimul rând cea de originalitate. Deşi competiţia a fost una acerbă, iar deliberarea juriului deloc uşoară, dintre boboci s-au evidenţiat în planul prestanţei, a tenacităţii şi a originalităţii, regele şi regina balului, Tămaş Raul respectiv Dan Maria. Dincolo de entuziasmul participării bobocilor, pentru a întreţine atmosfera a fost invitată să cânte Alexandra Cozma, laureată a premiului Ursuleţul de Aur 2017 care, alături de clasele participante, a ridicat audienţa în picioare. Cei prezenţi au concluzionat că balul din acest an s-a distins faţă de altele prin clasic, dans şi distracţie.