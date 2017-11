Politeţea faţă de ţară

Consiliul de Onoare al Ordinului Naţional „Steaua României” a propus retragerea distincţiei acordate preşedintelui Kelemen Hunor al Uniunii Democrate Maghiare din România, care într-un interviu a declarat că maghiarii n-au de ce să sărbătorească Centenarul Unirii Transilvaniei cu România, în 1 Decembrie 2018. Nu le putem cere cetăţenilor români de etnie maghiară să dea dovadă de patriotism, cum prevede Constituţia, dar ar trebui să respecte Ziua Naţională ca simbol al statului român din care şi ei fac parte!

Pînă la urmă, este vorba de convieţuire între oameni diferiţi, de necesara politeţe în relaţiile interetnice. Nu ne convine nici nouă cînd participăm la evenimente ale maghiarilor maramureşeni şi constatăm că în instituţii publice ale statului român este arborat şi ridicat steagul maghiarilor, acelaşi cu al Ungariei, şi este intonat imnul Ungariei, acelaşi cu al maghiarilor. Dar acceptăm situaţia de dragul vecinătăţii în pace, sau la alte manifestări maghiare nu mai mergem. Preşedintele UDMR îi reprezintă pe membri, deci cuvintele sale au o autoritate dată de funcţie, nu sînt ale unui om simplu. Unde este responsabilitatea sa ca lider politic?!

Patriotismul apare evident în acţiunile de mărire a ţării, fiind un sentiment cultivat de şcoală la orele de istorie şi educaţie civică, de familie, de biserică, de stat. Nu-şi va apăra ţara şi n-o va susţine la greu acel cetăţean care n-a dobîndit sentimentul patriotic în suflet. Nu este patriot cel care se exprimă demagogic, adică declară sus şi tare că-şi iubeşte ţara şi conaţionalii, însă comportamentul personal de zi cu zi este contrar celor spuse. De ziua naţională, în prezenţa simbolurilor ţării, nu pot fi justificate atitudinile politice negative, antipatriotice, antinaţionale. Patriotismul se combină foarte bine cu valorile civice şi de solidaritate. Sfidarea in corpore a instituţiilor de stat (este la „modă” înjurarea Parlamentului), atitudinea împotriva societăţii din care faci parte ca membru, criticarea neîngăduitoare a ţării şi a cetăţenilor săi şi lăudarea exagerată a altor neamuri nu sînt acte naţionaliste. Îndeplinirea datoriei este cea mai bună dovadă de patriotism, de conduită ce respinge xenofobia şi şovinismul.

Viaţa de zi cu zi ne arată dacă sîntem cetăţeni fideli şi contribuim conştient la bunul mers al ţării, ori ne interesează doar propria persoană şi interesele egoiste, care adesea se opun binelui public. Din 2007, după aderarea României la Uniunea Europeană, putem vorbi şi de un patriotism european, aderarea la comunitatea continentală presupunînd cooperarea bilaterală între statele democratice, pe baza respectării drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor europeni. Ne integrăm în Uniunea Europeană cu economia şi politica, însă limba şi cultura rămîn ale noastre, parte din identitatea ca popor istoric.

Cei un milion de maghiari au de conştientizat că sînt cetăţeni ai României europene, la politica şi economia căreia participă, deci UDMR le datorează respect de două ori. Acesta este interesul nu doar al nostru, ci şi al comunităţii maghiare, pentru dezvoltarea democratică, economică şi culturală, păstrarea identităţii şi protecţia drepturilor minorităţilor, atribuţie a statului român. Politicienii maghiari pot să se comporte provocator la adresa României, dar în acest caz au multe de pierdut şi nimic de cîştigat – nici măcar stima de sine!

Preşedintele Klaus Iohannis este obligat să semneze propunerea Consiliului de Onoare al Ordinului Naţional „Steaua României”, de retragere prin decret prezidenţial a distincţiei acordate, grăbit, nemeritat, liderului UDMR, Kelemen Humor, care are dreptul să se exprime liber în orice problemă de interes public, atent dacă este să nu încalce drepturile, libertăţile şi sentimentele altor oameni.