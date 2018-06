Votaţi proiectele din Maramureş!

Opt proiecte derulate în acest an şcolar în unităţi de învăţământ din Maramureş în cadrul programului naţional „Şcoala Altfel” au fost declarate câştigătoare şi înscrise în competiţia naţională. Acestea sunt: „Timp pentru vremuri” al Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare (domeniul cultural), „Human Mandalas/Poezia din farfurie” al Şcolii Gimnaziale „A.I. Cuza” din Baia Mare (domeniul Educaţie pentru sănătate), „Antreprenorii de azi, antreprenorii de mâine” al Liceului Borşa (domeniul Consiliere şi orientare), „Boost your green” al Colegiului Tehnic „Transilvania” (domeniul Educaţie ecologică), „Frumuseţile toamnei” al Liceului Tehnologic „Traian Vuia” din Tăuţii Măgherăuş (domeniul Artistic), „We are the world” al Şcolii Gimnaziale „Dr. Victor Babeş” din Baia Mare (domeniul Abilităţi de viaţă), „Construirea unei sere din sticle de plastic reciclate” al Liceului Teoretic „Bogdan Vodă” din Vişeu de Sus (domeniul Cetăţenie democratică), „Mişcarea pentru sănătate” al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare (domeniul Sportiv). Sesiunea de votare este deschisă până marţi, 26 iunie, pe https://scaltfel. edu.ro/scoala_altfel/votare.