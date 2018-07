Alexandru Alexe a semnat cu CSM Ştiinţa Baia Mare

Cu mai puţin de o lună înainte de primul meci oficial al stagiunii cel cu Clubul Sportiv Tomitanii Constanţa (din Cupa Regelui), diriguitorii vicecampioanei României, au reuşit perfectarea unui nou transfer în persoana jucătorului de număr şapte Alexandru Alexe.

Născut în zodia fecioarei, pe data de 26 august 1997 la Mahmudia – judeţul Tulcea, Alexe a jucat pentru prima oară rugby începând cu 2010 la Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru Constanţa. După doi ani petrecuţi sub comanda antrenorului Adrian Pllotschi, flankerul de (1,80 m – 95 kg) se transferă în 2012 la Clubul Sportiv Tomitanii Constanţa, club cu care va reuşi o serie de performanţe; de 3 ori campion naţional (2012, 2013 şi 2014), campion naţional în 2015 cu echipa de rugby 7, un loc doi în 2016 în divizia A şi cu cea de Under 20, respectiv locul unu în 2017 în cel de-al doilea eşalon valoric din România, Divizia Naţională de Seniori. Sub comanda lui Eugen Apjok (de departe cel mai galonat antrenor al zimbrilor), Alexe face pasul spre naţionala de rugby a României U 20 cu care reuşeşte în 2017 la Campionatul European un merituos loc 4. Fosta sa echipă de club C.S. Tomitanii Constanţa (coordonată de Cristian Cojocaru) este poate singura din România care în decurs de doar 9 ani a reuşit să parcurgă toate etapele pornind de la rugby-tag, mini-rugby, echipele de U 16, U 17, U 18 şi U 20, cea de Divizia A, Divizia Naţională de Seniori iar mai apoi SuperLiga CEC Bank.

(CSM Ştiinţa Baia Mare/Facebook)