„Îi cer, din nou, demisia Ministrului Culturii” (Eugen Tomac)

Eugen Tomac, preşedintele Partidului Mişcarea Populară, a fost prezent joi, 19 iulie, în Baia Mare, la şedinţa Comitetului Executiv Judeţean al PMP Maramureş. Cu acest prilej, liderul PMP, care a preluat de curând ştafeta de la Traian Băsescu (rămas preşedinte de onoare al partidului), a expus pentru cei prezenţi – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni, parlamentari – o sinteză a problemelor cu care se confruntă, în Parlament, opoziţia din România.

Curtea Constituţională a dat dreptate PMP-ului

Mai întâi, preşedintele PMP şi-a concentrat discursul pe subiectul legat de Fondul Suveran de Investiţii. „Un instrument care trebuia să servească doar clientela politică a actualei guvernări şi, nicidecum, să urmărească implementarea unor obiective strategice ce ţin de dezvoltarea ţării, un instrument ce trebuia să aibă la dispoziţie un buget de 20 de miliarde de euro, bani pe care actuala guvernare voia să îi cheltuie pe alte mecanisme decât cele care erau prevăzute prin lege. Atât noi, PMP, cât şi celelalte partide de opoziţie am contestat la Curtea Constituţională acest proiect (…) am invocat elemente de neconstituţionalitate în legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii, Curtea ne-a dat dreptate şi acest proiect şi respingerea lui înseamnă, de fapt, o trecere în opoziţie a PSD-ului pentru că a eşuat programul lor de guvernare”, a explicat Eugen Tomac. O altă chestiune abordată de preşedintele PMP a fost cea legată de activitatea lui George Ivaşcu, Ministrul Culturii. „Avem mai puţin de şase luni până se încheie 2018 şi ministerul Culturii nu a pus în aplicare măreţul program anunţat cu mare fast privind evenimentele desfăşurate cu prilejul Centenarului (…) dispreţul cu care această guvernare tratează acest an unic în evoluţia noastră, pe noi, cei din PMP, ne revoltă profund (…) de aici, de la Baia Mare, îi cer, din nou, demisia Ministrului Culturii. Un om incapabil să managerieze evenimentele ce ţin de calendarul Centenarului nu poate să mai rămână nicio zi în această funcţie importantă”, a declarat preşedintele PMP adaugând faptul că George Ivaşcu este singurul ministrul al Culturii din istoria României împotriva căruia s-a făcut o moţiune de cenzură simplă.

„Nu avem o autostradă care să lege Baia Mare de Bucureşti”

Preşedintele PMP a atins şi subiectul legat de pensiile speciale. „Credem că, în orice societate democratică, politicienii nu-şi votează privilegii pentru ei, cum ar fi pensiile speciale (…) E o sfidare a bunului simţ în condiţiile în care, în 2018, nu avem o autostradă care să lege Baia Mare de Bucureşti, 85% din instituţiile de învăţământ nu au autorizaţie ISU şi lista cu necazuri care bântuie ţara noastră este foarte lungă. În schimb, pentru politicienii de la putere, principala prioritate este să-şi creeze privilegii pentru ei, prin vot. Lucru pe care noi l-am sancţionat prin contestarea la Curtea Constituţională, împreună cu USR”, a punctat Eugen Tomac. Nu în ultimul rând, preşedintele PMP a reiterat faptul că partidul pe care îl conduce se împotriveşte declarării limbii maghiare ca limbă oficială a României. „Minorităţile trebuie protejate, sunt o bogăţie pentru orice stat, inclusiv pentru România, au dreptul de a se adresa către autorităţile publice locale acolo unde sunt peste 20% în limba pe care o vorbesc în casă, dar nu putem transforma toate instituţiile publice locale de la prefectură în jos în anexe ale UDMR pentru că aşa a decis PSD-ul”, a menţionat Eugen Tomac. La final, preşedintele PMP a specificat faptul că este convins că echipa filialei din Maramureş va reuşi să menţină standardul activităţii politice pe care o desfăşoară în judeţ, iar determinarea şi mobilizarea liderilor vor aduce, şi pe viitor, un rezultat foarte bun pentru Partidul Mişcarea Populară.