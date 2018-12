Grigore Leşe, acces de furie pe scenă

În urmă cu câteva zile, artistul Grigore Leşe a fost invitat, acasă, la Târgu Lăpuş, să cânte într-un spectacol dedicat comemorării eroilor martiri. Dar pentru că o femeie a intrat în sală după începerea concertului, Grigore Leşe a refuzat să mai cânte, având chiar un acces de furie pe scenă, în faţa tuturor celor prezenţi. “Gata, la revedere! Îmi pare foarte rău, am spus să închideţi uşa! A intrat doamna, la revedere, plecăm! Asta este! Nu, nu. Gata, gata! E disciplină, gata, gata, disciplină! Puteţi să înjuraţi, să scrieţi unde vreţi, nu mă interesează. Eu am spus ceva! Gata, gata, la revedere! Îmi pare foarte rău, nu ne jucăm! Poate să vină mama aici, poate să vină Cristos! Eu am pus nişte condiţii!”, a spus Grigore Leşe. Imaginile cu accesul de furie al artistului au devenit, însă, virale în mediul online. Într-un astfel de context, oamenii au rememorat episoade similare petrecute la Teatrul Municipal din Baia Mare, dar şi la un spectacol susţinut în Statele Unite ale Americii pe care Grigore Leşe l-a oprit din cauza faptului că un copil a plâns în sală.