La Ulmeni și Borlești, pe urmele lui Moș Nicolae

Suntem în atmosfera sărbătorilor de iarnă, iar copiii sunt cei mai fericiți. Sf. Nicolae și Moș Crăciun se străduiesc să pună, în ghetuțe și sub brad, toate cadourile cerute în scrisorile scrise cu multă grijă, încă din luna noiembrie.

În data de 5 decembrie 2018, elevii Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” din Ulmeni, solidari cu cei care nu au destinatari sau mesageri pentru scrisori, s-au mobilizat pentru un gest de suflet. În cadrul Proiectului educațional „Pe urmele lui Moș Nicolae…”, elevii din clasa a XI-a și a XII-a au dus cadouri copiilor de la Casa de tip familial „Daniel” din Borlești, județul Satu Mare. Împreună cu coordonatorul de proiecte și programe educative, prof. Valer Florin Dumitraș, s-au organizat pentru a face fericit fiecare suflet de copil, oferindu-i fiecăruia un cadou. Copiii au recitat poezii învățate la școală, au interpretat colinde. Protagonistul sărbătorilor de iarnă, Moșul, împreună cu elevii liceului, au împărțit darurile și s-au bucurat de farmecul fiecărui copil. Comitetul Director al Fundației „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni, împreună cu conducerea unității de învățământ, director prof. Aurora Pușcaș, au contribuit în mare măsură la fericirea copilașilor din Borlești, ajutându-l pe Moș Nicolae cu daruri de suflet, dar și cu bunuri de uz casnic, necesare pentru casa copiilor.

Gânduri

„Activitatea de voluntariat din Borlești, comuna Pomi, a fost de succes, Moșul a ajuns și la copiii lipsiți de dragostea părintească. Cu sufletul călduros și curat, cu zâmbetul pe buze, ne-au primit cu bucurie, recitându-i Moșului poezii și colindând împreună cu noi. Această activitate ne-a marcat pe toți, făcându-ne să ne prețuim mai mult familia. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce face pentru mine în fiecare zi și că am reușit să facem acești copii fericiți!” a subliniat Denis Cozma, elev din clasa a XII-a.

„A fost o după-masă reușită. Mă bucur nespus de mult că am putut să aducem zâmbetul pe fața acestor copilași. Pe mine m-au emoționat extrem de mult momentele în care se bucurau de cadouri și în care ne relatau amintiri din casa de copii , în care erau fericiți și prețuiau puținul pe care îl aveau. Chiar dacă viața lor nu e ușoară, sunt impresionante optimismul și puterea de care dau dovadă, de a spera la mai bine. Sunt fericită că am reușit să-i facem să fie bucuroși!”, a spus Ioana Zdrobău, elevă din clasa a XI-a.

„ Ajunul Sfântului Nicolae din anul acesta a fost plin de emoție și de entuziasm. Am luat parte la una dintre cele mai importante lecții, prin simplitatea și modestia acestor copii minunați am învățat să prețuiesc mult mai mult oamenii și lucrurile din viața mea. Consider că această experiență a fost benefică, deoarece colectivul clasei mele a devenit mai unit față de cum era. Momentele petrecute alături de acești frumoși copii au fost minunate, făcându-ne să conștientizăm momentele cu adevărat importante” – Adina Conea, elevă din clasa a XII-a.

„Pe data de 5 decembrie 2018, împreună cu colegii mei din liceu, am oferit cadouri unor copii nevoiași. Copiii ne-au așteptat bucuroși și veseli, atât pe noi, cât și pe Moș Nicolae, făcându-ne această zi mult mai frumoasă. Chiar în drumul spre casă, am început să meditez asupra lucrurilor binecuvântate pe care ni le-a dat Dumnezeu. Am rămas impresionat de acești copii, că știu să vadă doar partea pozitivă a vieții, uitând de cea negativă” – Lucian Morar, elev din clasa a XII-a.

Bucuria de a dărui

„Sunt mândru de elevii liceului nostru, de felul în care au participat la această acțiune de voluntariat. Am fost primiți cu atâta emoție și bucurie, atât de copii, cât și de către educatorii lor! În cadrul Proiectului educațional «Pe urmele lui Moș Nicolae…», aceste ino­cente suflete de la Casa de tip familial Daniel din Borlești au simțit căldura specifică familiei, dragostea de prieteni, alături de Moș Nicolae și de elevii unității noastre de învățământ. Cu toții au dat dovadă de maturitate, sensibilitate, afecțiune, i-au ascultat pe copii, s-au jucat cu ei, iar unii, cu ochii în lacrimi, mi-au mărturisit că sunt împliniți sufletește, au făcut fericite aceste suflete în preajma sărbătorilor. Copiii au legat prietenii cu elevii Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni, care se vor păstra și pe viitor. Nimic nu îl înalță pe om mai mult decât ceea ce face din suflet pentru suflet!” – prof. Valer Florin Dumitraș.

Victor MAXIM