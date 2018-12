Clasamentul concursului “Flori de gând… împotriva violenței”, ediția a XIII-a

Premiul I: Pop Cristina, clasa a X- a C, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Speranță”, profesor îndrumător: Botiș Eniko; Premiul II: Andrei Mocirean și Ana Vâlcu, clasa a XI-a F, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, cu fotografia “Îngenunchere mută”, profesor îndrumător: Draghiș Adriana; Premiul III: Augustin Medeea, clasa a X-a B, Liceul cu Program Sportiv, și Moldovan Andreea, clasa a XII-a E, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, cu fotografia “Please stop”, profesor îndrumător: Terec Adriana; Mențiune: Alexandra Nistor, clasa a XI-a, Colegiul de Arte Baia Mare, cu fotografia “Fake smile”, profesor îndrumător: Boț Daniela;

Secțiunea CLIP VIDEO: Premiul I: Horgoș Jeanine, Nițu Daiana și Rus Remus, clasa a XI-a C, Colegiul de Arte Baia Mare, cu clipul video “Love, sometimes”, profesor îndrumător: Botiș Eniko; Premiul II: Mocirean Andrei, clasa a XI-a F, Albu Rebeca, clasa a XI-a A și Pinte Denis, clasa a IX-a B de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, cu clipul video “Violența emoțională – Fațete în oglindă”, profesor îndrumător: Florian Adriana; Premiul III: Lăcătuș Florin Fernando, clasa a XII-a, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare, cu clipul video “Violența ucide vise”, profesor îndrumător: Pop Paul Petrică; Mențiune: Borcilă Maria, Vanciu Iasmina, Balazs Andreea, Puț Aurelia, Maghear Teodora, Soponar Nicola și Nechita Patricia, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, cu clipul video “Fără frică”, profesori îndrumători: Tinc Luminița și Breban Mihaela;

Secțiunea POEZIE: Premiul I: Druță Darius, clasa a XII-a A, Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare, cu poezia “Petale și anotimpuri”, profesor îndrumător: prof. dr. Cândea Dana Monica; Premiul II: Pantea Andreea Roberta, clasa a XI-a A, Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, cu poezia “Marea și țărmul”, profesor îndrumător: Sfara Alexandrina Luminița, Marc Alexandra, clasa a XII-a, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, cu poezia “Sub lovituri”, profesor îndrumător: Florian Adriana; Premiul III: Șugar Helga, clasa a XI-a C, Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Baia Mare, cu poezia “Ars Doloris”, profesor îndrumător: Hotca Marian; Men­țiune: Corpodean Oana Mariana, clasa a XII-a A, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, cu poezia “Făclie ninsă”, profesor îndrumător: Luminița Lazin, Bretan Anastasia, clasa a IX-a, Colegiul de Arte Baia Mare, cu poezia “Lasă-ți… scrisoarea la adresa potrivită!”, profesor îndrumător: Marian Claudia, Meti Ricardo, clasa a XII-a C, Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Baia Mare, cu poezia “Gânduri pașnice”, profesor îndrumător: Kristof Iuliana, Szasz Sintia, clasa a IX-a, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, cu poezia “Rost(iri) uitat(e)”, profesor îndrumător: Adriana Draghiș, Mureșan Lorena, clasa a XI-a A, Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Baia Mare, cu poezia “Lacrimi de înger”, profesor îndrumător: Crina Sălnicean;

Secțiunea PROZĂ: Premiul I: Forrai Carla, clasa a XI-a B, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Umbre pe corpul meu…”, profesor îndrumător: Daniela Boț; Premiul II: Perciovici Mihaela Cristina, clasa a XII-a A, Liceul Teoretic “Emil Racoviță”, Baia Mare, cu lucrarea “Cincizecișidoi”, profesor îndrumător: Cauni Tatiana; Premiul III: Moroșan Sabina, clasa a IX-a, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, cu lucrarea “Interioritate – Jurnal”, profesor îndrumător: Adriana Draghiș; Mențiune: Onaci Alexandru, clasa a XI-a, Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare, cu lucrarea “Un nou capitol”, profesor îndrumător: Stainer Claudia, Dobroiu Ricardo IX D, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, cu lucrarea “Poveste ce sper că va schimba ceva…”, profesor îndrumător: Florian Adriana, Stanciu Izabela, clasa a X-a B, Colegiul Tehnic “C. D. Nenițescu” Baia Mare, cu lucrarea “Dragă jurnalule”, profesor îndrumător: Adela Nechita;

Secțiunea DESEN/ PICTURĂ – COLEGIUL DE ARTE: Premiul I: Ceascai Denisa, clasa a X-a, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Love should not hurt”, profesor îndrumător: Stan Mirela; Premiul II: Boroș Iuliana, clasa a X-a B, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Plânsul umilinței” profesor îndrumător: Iura Rozalia; Premiul III: Moțoc Lucia, clasa a XI-a B, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Disperare”, profesor îndrumător: Iura Rozalia; Mențiune: Dărăban Georgel, clasa a XI-a B, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Strigătul durerii”, profesor îndrumător: Iura Rozalia, Pop Antonia clasa a IX-a B, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Îngerul păzitor”, profesor îndrumător: Iura Rozalia, Bindiu Alexandra, clasa a X-a B, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Durerea nu naște flori”, profesor îndrumător: Iura Rozalia, Forrai Carla, clasa a XI-a B, Colegiul de Arte Baia Mare, cu lucrarea “Fazele umilinței”, profesor îndrumător: Iura Rozalia;

Secțiunea DESEN/ PICTURĂ – ALTE LICEE: Premiul I: Buciuman Remus Florin, clasa a X-a D, Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, cu lucrarea “Sentimentele din spatele tăcerii”, profesori îndrumători Mihiș Mariana și Dan Camelia Lavinia (dirigintă); Premiul II: Alex Rusu, clasa a XII-a B, Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, cu lucrarea “Camuflarea adevărului”, profesor îndrumător: Faur Rozalia; Premiul III: Cherecheș Dana, clasa a IX-a F, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, cu lucrarea “Viața unui fluture”, profesor îndrumător: Cauni Tatiana; Mențiune: Mezey Kinga Noemi, clasa a XI-a B, Liceul Teoretic ”Németh László” Baia Mare, cu lucrarea “A zis că-i pare rău”, profesor îndrumător: Deak Orsolya.