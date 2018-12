Interpelare parlamentară

Deputatul ucrainean Nicolae Miroslav Petreţchi i-a adresat o întrebare ministrului Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, despre situaţia juridică a imobilului în care funcţionează Liceul Pedagogic „Taras Sevcenko” din Sighetu Marmaţiei.

El supune atenţiei clădirea în care funcţionează singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România. Imobilul are două niveluri, aflate în proprietatea statului, respectiv în administrarea MEN, prin intermediul I.S.J. Maramureş. Dar cum nimic nu poate fi simplu şi firesc, fiecare etaj, deşi are acelaşi proprietar, constituie obiectul unui titlu juridic separat. Aceasta pentru că în urmă cu mai mulţi ani parterul găzduia Clubul Sportiv Şcolar, care însă între timp s-a mu­tat în alte spaţii din municipiu, spaţiul de la parter fiind ocupat de tot atâta vreme de liceul cu predare în limba ucraineană.

Clădirea are mare nevoie de reparaţii, iar Consiliul Local Sighetu Marmaţiei este decis să le facă. Documentaţia se împiedică însă de anacronismul situaţiei juridice. S-au făcut demersuri ca M.E.N. să iniţieze o hotărâre de Guvern care să regularizeze regimul juridic, în funcţie de situaţia din teren şi de necesităţi. Funcţionarii ministerului s-au întrecut în a cere acte peste acte, studii peste studii, referate peste referate… Când inventivitatea birocratică s-a epuizat, au băgat documentaţia exhaustivă în sertar şi acolo a rămas. Oare de ce nimeni nu vrea să se complice cu acest demers corect şi de bun-simţ? De vreme ce clubul sportiv are asigurat sediu mult mai bun.

Acest lucru împiedică Primăria municipiului să facă lucrările de întreţinere a clădirii. (G.M.)