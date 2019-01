Cazuri de gripă în Maramureș!

Având în vedere creș­terea numărului de viroze respiratorii în județul nostru, peste nivelul așteptat pentru această perioadă a anului și apariția cazurilor cu diagnostic clinic de gripă, D.S.P. Maramureș (director executiv: dr. Rareș Pop) face următoarele precizări: Gripa este o boală acută, infecțioasă, foarte contagioasă, produsă de virusul gripal. Se manifestă prin simptome respiratorii și fenomene toxice generale, putând evolua uneori spre forme grave. Simp­tomele pot fi: febră 39 – 40 grade C, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, astenie fizică (slăbiciune), congestionarea faringelui (roșu în gât), răgușală până la afonie (pierderea vocii), tuse frecventă, uscată și obositoare, inapetență (lipsa poftei de mâncare), grețuri, vărsături.

Simptomele unei viroze respiratorii datorată altor tipuri de virusuri decât virusurile gripale sunt debutul mai lent al bolii (începe ușor cu usturimi în gât, nas înfundat, dureri de cap) cât și după evoluția mai ușoară a bolii.

Gripa se transmite ușor prin tuse, strănut, prin obiecte proaspăt contaminate – batistă, prosop etc. de la omul bolnav la omul sănătos datorită condițiilor favorizante, cum ar fi aglomerările urbane, colectivitățile de copii și adolescenți, spitale.

Formele comune se tratează la domiciliu, cu repaus la pat și medicamente contra simptomelor. Nu se utilizează acid acetil salicilic (aspirina), aceasta putând favoriza apariția complicațiilor.

Recomandarea medicilor este prezentarea la cabinetul medicului de familie, în vederea stabilirii diagnosticului și a conduitei terapeutice.

Ca metode de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă, medicii recomandă:

1. Evitarea aglomerărilor umane; 2. Evitarea, pe cât posibil, a contactului cu persoanele bolnave; 3. Spălarea mâinilor tot timpul, mai ales după suflarea nasului și venirea în contact cu persoane bolnave; 4. Izolarea bolnavului de restul familiei într-o cameră corespunzătoare din punct de vedere igienic (luminoasă, aerisită, suficient de încălzită 24 – 26 grade C); 5. Folosirea de către bolnav a batistelor igienice în caz de tuse sau strănut; 6. Aerisirea frecventă a încăperilor sau a birourilor cu menținerea unei temperaturi de 18-20 grade C; 7. Menținerea la domiciliu a copiilor bolnavi pentru evitarea transmiterii bolii în comunitate și unități de învățământ; 8. Evitarea vizitării bolnavilor sau suspecților de gripă; 9. Limitarea accesului vizitatorilor în unitățile sanitare cu paturi și asigurarea cantităților necesare de medicamente pentru tratamentul afecțiunilor de sezon și a complicațiilor acestora; 10. Triajul epidemiologic zilnic la intrarea în colectivitate pentru a preveni răspândirea virozelor respiratorii, inclusiv a gripei; 11. Vaccinarea antigripală, ca cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor.