Lăpușeni harnici la plata impozitelor

Începând cu data de 7 ianuarie 2019, la ghișeele din cadrul Primăriei Tg. Lăpuș, se pot plăti impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

De câțiva ani, s-a creat un site și astfel se pot achita impozitele și taxele on line. Sunt două platforme de plată: ghișeul.ro și globalpay. „ Am avut surpriza să constatăm că plata on line a prins la contribuabilii lăpușeni, astfel la nivel de județ suntem pe locul doi după Baia Mare” – ne informează Corneliu Iacob, șef Birou Venituri Financiar- Contabile. Și la ghișeu e aglomerație, în numai 5 zile și-au plătit integral taxele și impozitele un număr de 746 de contribuabili persoane fizice și 77 de persoane juridice, asta înseamnă cam 165 de persoane zilnic. De la an la an se observă o ușoară creștere la numărul de contribuabili care-și achită taxele și impozitele până în 31 martie a fiecărui an. Se știe că cine-și plătește taxele până la data amintită beneficiază de o reducere de 10%. Bonusul se acordă numai celor care-și plătesc impozitele integral și până cel târziu la 31 martie 2019.

Nick OPRIȘ