Reguli în planificarea concediilor de odihnă ale dascălilor

Personalul didactic de predare și conducere trebuie să-și planifice concediile de odihnă după anumite reguli.

Reprezentanții SLI Maramureș au precizat că „în urma intervenției FSLI la MEN, privind programul Edusal și planificarea concediilor, redăm mai jos informarea domnului secretar de stat, Florian Lixandru, către inspectorii școlari generali: «În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Siveco, referitor la programul Edusal, care a fost actualizat printr-o nouă versiune apărută azi, vă comunic că programul avertizează în cazul personalului didactic de predare și de conducere, asupra faptului că în luna ianuarie ar trebui să figureze în CO 7 zile. Acel câmp poate fi modificat fără probleme, dacă există o rechemare din concediu sau dacă, conform planificării anuale a concediilor de odihnă de la nivelul unității de învățământ, persoana este în activitate în perioada vacan­ței. Planificarea anuală a concediilor de odihnă pentru anul 2019 este un document oficial obligatoriu care ar trebui să existe înregistrat în toate unitățile de învățământ după aprobarea lui în CA. Această planificare se va consemna în Edusal ca document justificativ pentru modificarea celor 7 zile de CO din luna ianuarie. Sper că am fost suficient de clar și că în școli, ca și în ISJ – uri, statele de personal vor fi completate corect și validate la timp».