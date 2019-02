Legumicultorii încep campania agricolă

Cincizeci de producători de legume din județul Maramureș s-au întâlnit în Baia Mare, pentru a se pune la curent cu noutățile din domeniu, legate de semințele profesionale (hibrizi și soiuri), de dăunătorii care le pot afecta culturile și de tratamentele ce se pot aplica în prezent.

Cosmin Popa, reprezentant de vânzări la Ecoplant Craiova, a explicat: „Anul acesta, venim cu o gamă variată de hibrizi noi, deja testați pe piața din România. De asemenea, le reamintim legumicultorilor de vechii noștri hibrizi, deja consacrați, o parte de la Syngenta, alții de la Duna-r, care sunt foarte cunoscuți la dumneavoastră în zonă. Pe piața din Maramureș, suntem prezenți de patru ani de zile și încercăm să ne extindem, deoarece am văzut că legumicultorii caută produsele noastre. Colaborăm cu circa 50 de fitofarmacii de aici. În acest moment, vizăm zona care începe de la Turda și se întinde până în Maramureș, apoi continuăm cu Satu Mare. Cota de piață pe care o avem aici este în creștere, deoarece suntem unici importatori ai semințelor pe care le distribuim”.

Seamănă direct în solar

Unii legumicultori au început campania încă din ianuarie, au semănat legume în sere și solarii. Gheorghe Tinc, fermier din Mireșu Mare, ne-a declarat: „Noi am început activitatea, ardeii, varza și roșiile sunt deja răsărite. Nu știm ce va fi anul acesta, dar sperăm la o vreme bună, prielnică agriculturii. Anul trecut a fost unul bun, una peste alta, deși vremea a fost capricioasă: ori ploi din abundență, ori secetă și, acolo unde nu s-a irigat, au fost probleme. Însă eu vreau să fac producție și am irigat tot terenul. Producția de anul trecut am vândut-o en-detail la Sighetu Marmației, iar ce nu am reușit acolo, am dat-o la en-gros. Prețurile au fost acceptabile. Cât despre semințele folosite, acestea sunt doar hibrizi”.

Produce răsaduri

Viorel Câmpan, legumicultor din Ocoliș, ne spune: „Anul trecut a fost destul de bun. Am cultivat în principal roșii în solarii. Ardei Kapia și gogoșari am pus în câmp deschis. Producția am vândut-o în piață, en-detail, că la ce prețuri sunt la en-gros pierzi foarte mult dacă dai marfa așa… Mai bine produci mai puțin, dar de calitate și banul tot iese. Eu am 60 de ari pentru legume afară și 15 ari în solarii. Nu am început în acest an, deoarece am renunțat la culturile de iarnă (salată, ceapă, spanac), a fost o iarnă geroasă. Doar de acum încep cu roșiile în solarii. Am și pățit-o anii trecuți, că nu poți vinde prima cultură și nu o poți pune pe a doua, așa că am renunțat. Și nici vânzarea nu mai merge cum era în trecut. Acum se aduce foarte multă marfă de dincolo, din Turcia, Spania, Polonia, la prețuri mici, și nu poți concura cu ele. Calitatea produselor importate este însă mult mai proastă. Dar pentru mulți nu contează calitatea, să fie doar mare, frumos, umflat, chiar dacă nu are gust. Totuși, în ultima perioadă, parcă încep și consumatorii să fie mai selectivi cu legumele… Am și livadă, produc pere și cireșe. Tratamente cu pesticide fac doar în caz de nevoie, nu preventiv, cum se face în fermele intensive. Toate substan­țele astea de stropit sunt scumpe, așa că dacă vrei să le folosești, stai și te gândești să nu depășești cheltuielile. Însă per ansamblu, poți trăi din agricultură”.

„Eu am cultivat, anul trecut, legume proaspete, atât în spații protejate, cât și în spațiu deschis. Am pus varză, în mod special, vreo 50 de ari, ardeioase – gogoșari, ardei Kapia, ardei gras și alte legume. Roșii am cultivat mai puține, că este mai mult de lucru și noi muncim doar în familie. Producția am comercializat-o în Piața Obor din Baia Mare, atât en-gros, cât și en-detail. Prețurile au fost foarte bune, spun eu. Și recoltele au fost bogate. Eu lucrez două hectare în spațiu deschis și 30 de ari în spațiu protejat – în sere și solarii. Campania din acest an abia acum am început-o și lucrăm la ceapa verde și ridichi, care sunt primele din sezon”, a spus Bogdan Ciocoiet din Dăneștii Chioarului.

Înscriși în Programul de tomate

Cei care au solarii și sere au avut posibilitatea să acceseze și programul guvernamental „tomate”. Cornel Bud, din Ocoliș, este unul dintre beneficiarii acestui program: „Anul trecut am avut în câmp 40 de ari cu vinete. Ardei Kapia am pus pe 35 ari. Gogoșari pe alte 40, varză pe 30 ari. De asemenea, solarii am acasă pe 23 de ari. În acestea, am cultivat castraveți și roșii, în jur de 4.500 de fire. Recolta din 2018 a fost una bună, iar prețurile au fost destul de bune. A fost însă foarte cald și secetă în anumite momente. Deși avem sursă de apă, nu găsim forță de muncă necesară să lucreze cu apa, că nu avem peste tot acoperit cu aspersoare și furtunuri prin picurare. Lucrez numai în familie și atunci e greu. Recolta obținută anul trecut am vândut-o în mare parte la en-gros, am loc plătit acolo și de vreo 6 ani numai așa o dau, că nu mai faci față să stai și în piață cu vânzare și pe câmp la lucru. Prețurile au fost destul de bune. Roșiile, spre exemplu, la prima recoltă devreme, au fost cele mai scumpe, le-am dat cu 3-3,5 lei, la en-gros, iar în toamnă le-am dat cu 2-2,5 lei. Sunt în al treilea an cuprins în «programul tomatele» și sunt mulțumit. Acum am un pic de problemă cu o seră, care din cauza zăpezii mari mi s-a spart și trebuie să o repar, așa că nu pot merge decât pe ciclul II la tomate. Zona noastră este mult mai rece iarna, că suntem aproape de munți. În acest an, voi planta 2.000 de fire de roșii, la doi centimetri. Pregătesc răsaduri la castraveți. Cândva, produceam și răsaduri pentru vânzare, acum doar ce-mi rămâne după plantat. Deci de lucru este destul, doar că nu-i cu cine munci. Cu ani în urmă, aveam câteva femei care mă ajutau, însă acum au îmbătrânit și nu mai am cu cine. Noua generație nu mai lucrează câmpul, din păcate. Și eu am doi copii, dar ei sunt cu ale lor, deci eu lucrez singur cu soția. Aș vrea să fac mai mult, dar n-am cu cine, nu mai găsești oameni, oricât de bine i-ai plăti”.

La evenimentul de prezentare au participat: Savatin Bolte – Satu Nou de Jos, Elena Costinaș – Sălsig, Gheorghe Pop – Lăpușel, Vlad Filip – Bontăieni, Ancuța Filip – Bontăieni, Marcela Chiș – Sălsig, Sorin Cosma – Sălsig, Florin Hauși – Satu Nou de Jos, Lucian Cîmpan – Ocoliș, Crina Crăciun – Cetățele, Mihai Crăciun – Cetățele, Vasile Buciuman – Lăpușel, Claudia Buciuman – Lăpușel, Mihaela Fărcaș – Lăpușel, Oana Groza – Remetea Chioarului, Viorica Ghiras – Mireșu Mare, Gheorghe Pop – Lăpușel, Eugen Dîrle – Seini, Ana Boitor – Asuaju de Sus, Veronica Mureșan – Ariniș, Adrian Pop – Mocira, Jecsi Gabor – Coltău, Ludovic Tar – Coltău, Eugenia Butean – Fersig și Petru Hotea – Inău, plus ingineri agronomi de la primării și de la instituțiile agricole județene.