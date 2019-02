84 de crescători maramureşeni înscrişi în programul Bazna – Mangaliţa

Crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa vor beneficia şi anul acesta de de o schemă de sprijin financiar, prin aplicarea programului de susţinere în vederea producerii cărnii de porc, pentru creşterea, îngrăşarea şi livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangaliţa către un procesator. În Maramureş s-au înscris în acest program de minimis 84 de crescători, 12 furnizori şi 2 procesatori.

Cei care doresc informaţii suplimentare sunt aşteptaţi la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Maramureş. Virgil Ţânţaş, directorul executiv al instituţiei a precizat: „În programul Bazna – Mangaliţa avem înscrişi 12 furnizori din Maramureş, adică producătorul care are scroafe ce fac purceii. Aceştia trebuie să facă un contract cu crescătorii. Până în prezent, sunt înscrişi în program 84 de crescători. Prin contractul de livrare, furnizorul trebuie să predea crescătorului purcei. În momentul când i-a livrat minimum doi purcei, unul trebuie predat la procesator. Când are cel puţin 130 de kg. Nu e precizată perioada în care trebuie să ajungă porcul la această greutate. Poate fi în 7 luni, 9 sau un an, nu contează asta. Însă din cei doi minimum, unul este obligatoriu să-l predea procesatorului. Din aceştia avem înscrişi doi în program, dar numai unul din Ocna Şugatag şi derulează programul. Deci se fac relaţii contractuale între furnizor – crescător, iar apoi crescător – procesator. Cei care doresc informaţii mai detaliate despre program şi se gândesc că vor să intre sunt aşteptaţi la noi la direcţie pentru lămuriri. Acest program este rentabil pentru faptul că fermierii îşi pot valorifica porumbul, în totalitate sau o parte, în gospodăria proprie, hrănind aceste rase aflate în abandon. Calitatea lor din punct de vedere al cărnii, însă, este deosebită”. Ajutorul de minimis reprezintă purceii primiți cu titlu gratuit de către crescătorii de suine care își desfășoară activitatea în sectorul pro­duc­ției primare, pentru aplicarea programului de sus­ținere a producerii cărnii de porc din rasele Bazna și Mangalița, pentru creș­terea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator/altă persoană juridică. Astfel, crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minimum 2 şi ma­ximum 10, pentru creştere, îngrăşare şi livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens. Purceii pentru creştere şi îngrăşare sunt preluaţi de procesatori de la furnizorii de purcei, din rasele mai sus menţionate, în baza unui contract de livrare şi transportaţi crescătorilor de porci. Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiţi cu titlu gratuit. Valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului, respectiv furnizorului de purcei, prin înmulţirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel.