Mihai Felician Cerneştean, secretar general PNL Maramureş: Maramureşenii sunt dezamăgiţi de guvernarea PSD

PNL Maramureş se află în plină perioadă de pregătire a alegerilor europarlamentare, care vor avea loc în 26 mai a.c. Secretarul general al partidului, Mihai Felician Cerneştean, spune că partidul se află în plină precampanie pentru alegerile din luna mai, iar în această perioadă organizaţiile locale ale PNL sunt luate la pas pentru pregătirea scrutinului.

“Suntem în plină perioadă de precampanie pentru europarlamentarele din luna mai. În aceste zile, identificăm problemele pe care le avem, purtăm discuţii despre strategia pe care partidul o va adopta pentru aceste alegeri. Nu este uşor să gestionezi activitatea de secretariat a partidului, pentru că prin secretariatul general se derulează întreaga activitate. Oamenii vin la tine, trebuie să ai răbdare, să-i asculţi, să-i îndrumi”, a explicat Mihai Felician Cerneştean.

El a mai completat: “Circa 60% dintre organizaţiile noastre le-am văzut deja, am purtat discuţii cu oamenii din aproape tot judeţul. Maramureşenii sunt optimişti, te aşteaptă cu drag, vin cu propuneri înspre noi, dar peste tot pe unde am fost am văzut un singur lucru – oamenii sunt dezamăgiţi de guvernarea PSD, pe care o consideră vinovată de tot ceea ce merge rău în ţara asta. Vor o schimbare şi această schimbare va veni de la PNL”.

PNL Maramureş are un target de 37.000 de semnături de adunat la nivel de judeţ, iar în momentul de faţă sunt adunate peste jumătate dintre ele.

Mihai Felician Cerneştean deţine şi funcţia de preşedinte al Comisiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, ocazie cu care este deseori pus în situaţia de a lua decizii importante legate de proiectele majore ale judeţului, cum este depozitul ecologic de la Fărcaşa sau Aeroportul Internaţional Maramureş.

