Voluntariat în Franţa

Tinerii din Maramureş cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani pot aplica, până în 30 martie, pentru un stagiu de voluntariat de un an (septembrie a.c. – august 2020), în Marsilia, Franţa. Beneficii: rambursarea costurilor de transport dus-întors, bazate pe banda de distanţă (în limita a 275 de euro); bani pentru mâncare şi bani de buzunar (380 de euro); cazare (cheltuieli acoperite de proiect) apartament în centru; transport gratuit în deplasări şi suport logistic pentru activităţi; un tutore care se va asigura că procesul de învăţare şi dezvoltare personală se desfăşoară în mod optim; un coordonator de proiect care va oferi un orar de lucru şi va superviza activităţile; un certificat de tip Youth­pass care să ateste experienţa SEV ca experienţă de învăţare; cursuri de limba franceză, gratuite; asigurare medicală complementară pe toată durata stagiului; un pre-departure training alături de membrii echipei “Team for Youth”. Doritorii pot trimite un e-mail în engleză cu subiectul “Make the First Move 2019” la adresa remus@t4uth.ro.