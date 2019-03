Casa „George Pop de Băsești”, în reabilitare completă

Muzeul de la Băsești a intrat, într-un final, în reabilitare. Lucrările au început la finalul lunii trecute și se vor finaliza în acest an. Momentan, se lucrează la interioare, iar când vremea se încălzește, constructorul va trece și la exteriorul imobilului. De asemenea, în proiect se va rearanja și spațiul verde din curtea casei muzeu.

Proiectul, în cuantum de peste 500.000 de euro, este finanțat de Guvernul României, administrația locală fiind beneficiara investiției. Ioan Călăuz, primarul comunei Bă­sești, a precizat: „Se lucrează intens la Casa memorială. Proiectul este unul mai de suflet, despre care toată lumea a discutat și discută chiar și acum. Lucrările au început la finele lunii trecute, dar se derulează în ritm susținut. Banii au sosit în octombrie, am făcut automat licitația și apoi ne-am apucat de lucru, pe interioare pentru început. Că la interior se poate lucra și dacă e frig afară. Dar acum vremea se încăl­zeș­te și vor putea ieși afară. Proiectul este finanțat de la Ministerul Dezvoltării și este în cuantum de 2,6 milioane de lei. Reabilitarea clădirii este completă, inclusiv aleile din părculeț și toată zona verde. Avem o problemă, dar nu așa de mare, cu ordonanța care a stabilit salariul minim în construcții, iar asta înseamnă bani în plus pentru noi pe manoperă. Dar oricum ne rămân să acoperim aproape tot. Noi nu avem cofinanțare la proiect. Până în luna noiembrie trebuie să fie finalizat tot. Însă în ritmul în care se lucrează, că am nimerit o firmă serioasă din Maramureș, cred că se va încadra în termen. Deci chiar am avut noroc din acest punct de vedere”.

Lucrările se vor încheia în acest an

Cu toate că termenul de execuție este finalul lunii decembrie, constructorul dă asigurări că lucrările se vor încheia mult mai repede. În acest moment, se lucrează intens la interioare. Inginerul Cosmin Moșincat, de la firma constructoare Borodi Construct Select, a explicat: „Momentan, lucrăm la desfaceri, la tencuieli, spargem pardoseala la subsol. Trebuie să facem un drenaj nou, că din cauza infiltrației apei s-a degradat toată casa foarte mult. Cu siguranță s-ar fi dărâmat în maximum doi, trei ani dacă nu se intervenea acum. A avut mare noroc domnul primar că a prins fonduri pentru reabilitarea con­struc­ției. George Pop de Băsești a fost o persoană foarte importantă pentru România și cred că merita asta. Lucrările merg bine, avansăm repede. Nu este un proiect complicat, ci mai degrabă ușor, în sensul că nu întâmpinăm situații complexe, greu de rezolvat. Termenul de execuție îl avem până la 1 Decembrie 2019, dar vă pot spune că finalizăm mai repede. Acesta este întotdeauna obiectivul nostru, să terminăm cât mai repede posibil orice lucrare. Vom amenaja și curtea, vom face alee iluminată cu băncuțe, avem parcare jos. De asemenea, se modifică intrarea aici în față. La final va arăta ca un adevărat muzeu”.

Casa lui George Pop de Băsești a fost construită între anii 1885-1890, constituind timp de trei decenii un punct de referință și de întâlnire a multor personalități transilvănene, cum ar fi dr. Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Ion Rațiu și Teodor Mihali. Până în 1940 casa a fost locuită de fiica sa, Elena Pop Longin, împreună soțul ei, Francisc Hossu Longin. Națio­na­li­zată în anul 1948 , a servit ca sediu CAP și magazie de cereale.