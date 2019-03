AZI • Ziua Mondială a Sindromului Down

Azi, 21 martie 2019 este Ziua Mondială a Sindromului Down. Începând cu ora 16,00, în Baia Mare, Asociaţia Ioana-Maria organizează un eveniment (Centrul vechi al municipiului, Piaţa Libertăţii – zona pie­tonală). Este vorba despre un flash­mob, la care vor participa cât mai mulţi cetăţeni: persoane cu sindrom Down, părinţi, prieteni, voluntari etc.

Coregrafia evenimentului este asigurată de Ioana Timiş şi de trupa de copii speciali cu care lucrează de mai bine de doi ani. Sloganul evenimentului este: „Cetăţean ca Tine”. Obiectivul este să se atragă atenţia asupra existenţei persoanelor cu sindrom Down şi nevoia de recunoaştere a lor ca nişte cetăţeni cu drepturi depline.

Membrii European Down Syndrome Association au iniţiat acest eveniment în diverse localităţi din Europa, la aceeaşi oră, după acelaşi scenariu.