Poliţiştii relevă adevărul despre mirajul drogurilor

Unul dintre fenomenele sociale care macină tinerii societăţii zilelor noastre este consumul de droguri. Pentru a trage un nou semnal de alarmă în rândul tinerilor, două licee din Baia Mare, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” şi Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” derulează, pentru al doilea an, proiectul educaţional intitulat generic „Mirajul Drogurilor”.

Dacă anul trecut grupul ţintă al activităţilor pe tema consumului de droguri era format cu precădere din elevi de clasa a X-a, anul acesta este format din elevi de clasa a IX, cu tendinţa de a trece la clasele inferioare.

La Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, alături de alţi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor partenere, au participat la o dezbatere intitulată „Drogurile între mit şi realitate”, beneficiari fiind elevi de clasa a IX din cele două unităţi de învăţământ.

Poliţiştii de prevenire au încercat să-i sensibilizeze/conştientizeze pe elevi cu privire la consecinţele devastatoare pe care le are consumul de droguri asupra vieţii lor, dar şi al familiilor lor, prin prezentarea unor cazuri concrete de tineri consumatori de droguri, instrumentate de poliţie. De asemenea, au făcut referire la substanţele etnobotanice, modul de preparare a acestora şi gradul ridicat de nocivitate, mulţi tineri neştiind, de fapt, ce pot avea în compoziţie aceste substanţe (otravă de şobolani, cherosen, pastă de dinţi etc.) şi la ce riscuri se expun prin consumul lor, încă de la prima doză.

Din păcate, fenomenul a luat amploare în rândul tinerilor liceeni, vârsta de debut a consumului scăzând de la un an la altul, astfel încât prevenirea consumului de droguri va fi continuu abordată în şcoli de poliţiştii de prevenire.