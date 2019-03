Pentru conformitatea exporturilor • Înregistrarea companiilor la FDA, agenţie subordonată Departamentului Agriculturii din SUA

Ambasada României în Statele Unite ale Americii, prin intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, informează cu privire la necesitatea înregistrării/reînregistrării companiilor – pentru conformitatea exporturilor – la FDA (Food and Drug Administration), agenţie subordonată Departamentului Agriculturii din SUA.

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş: „Prin adresa transmisă de compania americană Registrar Corp suntem avizaţi de scăderea, în perioada decembrie 2018 – februarie 2019, a numărului de unităţi/facilităţi de producţie româneşti, din sectorul producţiei agroalimentare, producători care, în trecut, au înregistrat exporturi pe piaţa americană (scăderea numărului de astfel de unităţi de la 172 la 123 reprezintă o scădere de peste 28% a firmelor româneşti potenţial exportatoare pe piaţa SUA). Având în vederea necesitatea ca, în vederea realizării de exporturi pe piaţa SUA, producătorii şi exportatorii români trebuie să se înregistreze/reînregistreze – pentru conformitatea exporturilor – la FDA (Food and Drug Administration), agenţie subordonată Departamentului Agriculturii din SUA, iar de curând au fost operate o serie de modificări legislative în ceea ce priveşte accesul exportatorilor străini (FSMA sau Food Safety Modernization Act, care presupune reînnoirea drepturilor de export pe piaţă, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie a fiecărui an), este recomandată încurajarea companiilor româneşti de a reînregistra facilităţile de producţie/export. Registrar Corp oferă acest serviciu – în mod gratuit – la adresa de web www.registrarcorp.com/verify.”