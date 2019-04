Trăim un timp extrem de tensionat. Seară de seară ni se livrează păcătoasa stare a României, numită corupție. Ni se prezintă ca o invenție a timpului nostru. Toată lumea bună, de la putere, și-a înfipt mâna în mierea nelegiuirii. Adică se fură ca în codru. Nouă, celor rămași pe drumul tranziției, nu ne vine a crede că este adevărat tot ce auzim. Suntem îndemnați să credem că politicienii români sunt marii sacrificați ai acestei nații. Oamenii de afaceri sunt reprezentanții vocației, valoarea acestui timp pentru sănătatea țării. Eu iau din fiecare câte puțin. Dar furtuna corupției este nemiloasă.

Opresc ceasul și mă întorc în perioada interbelică. Ce credeți că am găsit? O aprigă afacere de corupție, care a zguduit lumea politică și de afaceri a vremii. Este vorba de Afacerea Skoda, minuțios prezentată de Ediția „Ziarele României Mari,” nr. 17. În martie 1930, guvernul, prezidat de liderul național-țărănist Iuliu Maniu, semna cu firma cehoslovacă Skoda unul dintre cele mai controversate contracte din istoria României interbelice. În schimbul sumei de 5 miliarde de lei, statului român urma să i se livreze pe parcursul a cinci ani armament pentru înzestrarea armatei. O sumă uriașă pentru acea vreme. Clauzele contractului au fost secrete, ele fiind făcute publice abia în martie 1933, atunci când a izbucnit scandalul. Printr-un telefon anonim (se practica și atunci!)

Ministerul de Finanțe este informat că Bruno Seletzki, reprezentantul firmei Skoda în România, nu își plătise impozitele în conformitate cu cifra de afaceri. Afaceristul, de origine polonă, a reușit ca în câțiva ani să devină o figură familiară în cercurile politice românești. În urma perchezițiilor care au urmat la sediul firmei, s-au descoperit documente cu caracter secret, referitoare la înarmarea României. Reieșea că reprezentantul firmei amintite, la adăpostul protecției politice, fraudase statul român cu zeci de milioane de lei, deținea documente secrete. Partidele de opoziție au cerut arestarea lui. Și atunci s-a format o comisie care să clarifice împrejurările în care se semnase un contract cu valoare atât de mare fără consultarea Parlamentului.

Reprezentanții armatei considerau că vina aparține în exclusivitate clasei politice, care patrona afacerile de corupție. Reprezentantul firmei a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Condamnarea nu a dus la identificarea celor care au dus la fraudarea statului român. Acuzațiile s-au îndreptat împotriva unui general (Dumitru Georgescu) care se ocupa cu achizițiile de armament. Generalul a respins acuzațiile, dar nesuportând învinuirile s-a sinucis. Tot mai multe voci reclamau faptul că figuri importante din conducerea PNȚ nu erau străine de felul în care s-a încheiat contractul. Ediția „Universului” din 26 martie 1933, pe care am citit-o, are editorialul semnat de directorul ziarului Stelian Popescu, care se întreabă: a murit morala în țara asta?

Marele ziarist face apel la acela care ar putea pune capăt duhului rău. Regele Carol trebuie să salveze țara și să umple pușcăriile cu hoți. Carol al II- lea, care se afla în relații tensionate cu Iuliu Maniu, își dorea ca liderul țărănist să iasă compromis din afacere. Să nu uităm că Iuliu Maniu a pledat pentru întoarcerea suveranului pe tron. Dar fără Elena Lupescu. Uneltirile coroanei au reușit. Contractul cu firma cehoslovacă a dinamitat guvernarea țărănistă și l-a costat pe Maniu președinția partidului pe care îl fondase. În final niciunul dintre cei implicați nu a fost găsit vinovat. Implicarea regelui și a liberalilor au dus la scăderea interesului pentru aflarea adevărului.

Afacerea Skoda a fost profitabilă pentru țărăniști, liberali și regele Carol al II-lea, dar extrem de păguboasă pentru armata română, care a rămas, până în pragul războiului, slab înzestrată. Nimic nou sub soare. Și acum avem proiecte blocate, suspiciuni, amânări în derulare de contracte. De la avioane la corvete. De aceea este bine să știm ce s-a întâmplat în istoria recentă.

Mâine ediția se ocupă de asasinarea lui I.G.Duca, România intrând în cea mai violentă etapă a politicii ei din perioada interbelică, prin apariția extremei drepte.