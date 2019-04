O zi în spaţiu – atelier pentru tinerii băimăreni

Sâmbătă, 30 martie, la Planetariul Baia Mare, a avut loc atelierul “O zi în spaţiu”, creat de voluntara Olatz Silvestre Lago din Spania, prezentă în Baia Mare prin intermediul YMCA Baia Mare.

La activitate au participat 20 de tineri băimăreni care, împărţiţi pe echipe, au explorat spaţiul prin intermediul unui circuit şi au găsit răspunsuri la întrebările despre Univers, sistemul solar, istoria şi activitatea Planetariului Baia Mare, creând, din diverse materiale, Sistemul solar.

La final, au avut parte de un tur ghidat printre constelaţii. Aceasta este prima din activităţile publice pe care voluntara din Spania le desfăşoară în cadrul proiectului personal implementat în Baia Mare, proiect care se desfăşoară în parteneriat cu Complexul Astronomic Baia Mare – Planetariu şi Observatorul Astronomic, ea traducând deja, în limba spaniolă, mai multe materiale de promovare şi ghidaj pentru instituţia parteneră. “Sunt pasionată de tot ce ţine de Univers, de constelaţii, de sistemul solar, iar acasă, în Spania (Ţara Bascilor), am făcut multe activităţi de observare a diverselor fenomene de gen. Mi-am dorit foarte mult ca proiectul meu personal din Baia Mare să fie legat de această pasiune a mea şi mă bucur mult că am putut încheia acest parteneriat între YMCA România şi Planetariul Baia Mare, unde deja fac voluntariat săptămânal încă din luna februarie. Am tradus diverse materiale promoţionale susţinând astfel ghidajul pentru vizitatorii străini şi vom continua să creăm diverse activităţi care să îi aducă pe tineri mai aproape de tot ce ne pune la dispoziţie această instituţie pentru cunoaştere”, a subliniat voluntara Olatz Silvestre Lago. Proiectul de găzduire al voluntarei este “Youth Power Space II” şi este co-finanţat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene.