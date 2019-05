Două hattrick-uri şi trei puncte

• AS Independenţa Baia Mare – Universitatea Alexandria 7-1 (3-0) •

Cea mai concludentă victorie pentru AS Independenţa Baia Mare a venit în penultima etapă a Ligii 1 la fotbal feminin, împotriva grupării Universitatea Alexandria, 7-1 (3-0), partidă consumată duminică, pe terenul din Recea. Cele trei puncte păstrează şansele unei participări în grupa 4-6 la finalul sezonului regulat, iar un eventual loc 7 le-ar trimite pe „domniţele râului” în grupa valorică 7-9. Revenind la disputa cu Alexandria, fetele antrenate de Liviu Ivasuc au contabilizat punctele puse în joc fără niciun fel de emoţie, într-un meci în care două dintre jucătoare au realizat câte o triplă, Ioana Borodi (20, 69, 88), Denisa Predoi (21, 72, 75), cealaltă reuşită aparţinându-i lui Andreea Pop (31). AS Independenţa a reuşit, de departe, cel mai bun joc al stagiunii, dispunând cu un scor categoric de un adversar mai bine cotat în clasamentul intermediar.

• AS Independenţa Baia Mare: Alexandra Ionescu – Cosmina Rotari, Camelia Daneliuc, Diana Pop, Andrea Rakos (Gabriela Ţiţu ’82) – Andreea Pop (Daniela Buftea ’88), Laura Desmerean – cpt., Raluca Dragoş, Daiana Oneţ (Marinela Cotos ’51) – Denisa Predoi, Ioana Borodi. Antrenor: Liviu Ivasuc. • Arbitri: Szabolcs Kovacs (Carei) – Tamas Kopriva, Zsolt Kopriva (Satu Mare).

Rezultatele etapei 17: CSŞ Târgovişte – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 1-7; Vasas Femina Odorhei – Fortuna Becicherecu Mic 4-1; AFC Fair-Play Bucureşti – Universitatea Galaţi 2-11; AS Independenţa Baia Mare – Universitatea Alexandria 7-1; Heniu Prundu Bârgăului a stat.

Ultima etapă a sezonului regulat (miercuri, 8 mai, ora 11.00): Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare; Universitatea Alexandria – Heniu Prundu Bârgăului; Universitatea Galaţi – Vasas Femina Odorhei; Fortuna Becicherecu Mic – CSŞ Târgovişte; AFC Fair-Play Bucureşti stă.