Vacanţă de vară, prin DJST Maramureş

Şi pentru vacanţa de vară din acest an, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Maramureş (director executiv Eniko Krizsanovszki) are alocate locuri atât în taberele sociale pentru elevi, cât şi în cele destinate copiilor, tinerilor şi studenţilor cu handicap. Aceste minivacanţe sunt programate pentru luna iulie, în centre de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) din judeţul Constanţa. De asemenea, copiii şi tinerii din judeţul Maramureş pot profita de oferta taberelor de odihnă găzduite în centrele de agrement ale MTS din întreaga ţară, între lunile iunie şi septembrie.

Conform metodologiei pentru organizarea taberelor sociale, DJST Maramureş are alocat un număr de 26 locuri pentru elevi, două locuri pentru cadrele didactice însoţitoare şi încă două locuri pentru copiii minori ai cadrelor didactice însoţitoare. „Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfăşura în vacanţa de vară vor fi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 52/2016. Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului centralizează dosarele de participare pentru elevii care beneficiază de o măsură de protecţie specială, le avizează în limita locurilor disponibile şi le transmit Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret”, explică Crina Văsuţ – inspector tineret în cadrul DJST Maramureş. Tabăra destinată acestor elevi se va derula între 11 şi 16 iulie, în Centrul de Agrement „2 Mai” din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Aceşti elevi vor beneficia de transport (cu autocar), cazare şi masă cu titlu gratuit. Tot potrivit metodologiei pentru organizarea taberelor sociale, DJST Maramureş are alocate încă 25 de locuri pentru elevi, două locuri pentru cadrele didactice însoţitoare şi încă două locuri pentru copiii minori ai cadrelor didactice însoţitoare. „Beneficiari ai taberelor sociale care se vor desfăşura în vacanţa de vară vor fi şi elevii proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie. Şcolile centralizează dosarele de participare pentru elevii proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie şi le trimit spre avizare la inspectoratele şcolare. Pentru completarea dosarelor, şcolile pot cere acte doveditoare referitoare la anchetele sociale, de la primăriile de care aparţin elevii. Inspectoratele şcolare le avizează, în limita locurilor disponibile şi le transmit Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret”, arată Crina Văsuţ – inspector tineret în cadrul DJST Maramureş. Tabăra destinată acestor elevi se va desfăşura între 11 şi 16 iulie, în Centrul de Agrement „2 Mai” din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Aceşti elevi vor beneficia şi ei de transport (cu autocar), cazare şi masă cu titlu gratuit. Totodată, pentru vacanţa de vară din acest an, DJST Maramureş are alocat, conform metodologiei de organizare a taberelor pentru copii, tineri şi studenţi cu handicap, un număr de 100 de locuri. „Taberele se acordă pentru gradele I, II şi III şi asistenţii personali sau asistenţii personali profesionişti, în condiţiile legii. Copiii, tinerii şi studenţii cu handicap care nu beneficiază de asistenţi personali sau asistenţi personali profesionişti vor beneficia de doi însoţitori la un grup de 10 beneficiari ai programului”, adaugă Crina Văsuţ – inspector tineret în cadrul DJST Maramureş. Tabăra aceasta va avea loc între 3 şi 8 iulie, în Centrul de Agrement „Luminiţa” din localitatea Eforie Nord, judeţul Constanţa. MTS oferă, în aceste cazuri, cazare şi masă gratuite. În privinţa taberelor de odihnă, acestea vor fi găzduite între lunile iunie şi septembrie, în centrele de agrement ale MTS din întreaga ţară. Pentru cei care vor dori să meargă la malul mării, sunt disponibile locuri în centrele de agrement din localităţile Eforie Sud, Eforie Nord şi 2 Mai. Costul este de 86 de lei pe zi şi include cazare şi masă. Pentru cei care preferă muntele, în centrul de agrement din Păltiniş, judeţul Sibiu, tariful pe zi este de 80 de lei (cazare şi masă). În judeţul Alba, centrele de agrement Arieşeni şi Roica oferă cazare şi masă la preţul de 65 de lei pe zi, în vreme ce în judeţul Botoşani, la centrul de agrement Codrii de Aramă cazarea costă 42 de lei pe zi, iar masa – 38 de lei. În toate centrele de agrement din ţară ale MTS, sunt puse la dispoziţie trasee pentru excursii şi drumeţii. La zece copii sau tineri plătitori, cadrul didactic beneficiază de gratuitate. Mai multe informaţii pot fi obţinute de la numărul de telefon 0262-226.869 ori la adresa de email djst.maramures@mts.ro.