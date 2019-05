Oaspeţi din SUA, Brazilia şi Ucraina, la Centrul Universitar Nord

Cea de a treia ediţie a Sesiunii ştiinţifice naţionale studenţeşti cu participare internaţională „NORD – perspective interdisciplinare” a primit startul ieri, 10 mai, la sediul Facultăţii de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare. În acest an, evenimentul se bucură de prezenţa atât a unui grup de studenţi de la Universitatea Națională din Ujgorod, coordonați de profesorii Taras și Oksana Dațio, cât şi a două personalități de prestigiu din străinătate – dr. Elisabeth Lightfoot, directoarea Programului Doctoral de la Universitatea Minnesota din Statele Unite ale Americii (SUA) și dr. Eduardo de Almeida Navarro, de la Universitatea Sao Paolo, Brazilia.

Amfiteatrul A59 al Facultăţii de Litere a devenit ieri neîncăpător pentru mulţimea de studenţi şi cadre universitare care au luat parte la lucrările primei zile din cadrul sesiunii ştiinţifice amintite. În acest an, s-au înscris peste 200 de participanţi. „Ne bucurăm pentru interesul manifestat faţă de această sărbătoare a Facultăţii de Litere. Este o sărbătoare pe care facultatea v-o dedică vouă, studenţilor, având astfel posibilitatea să vă expuneţi ideile, concepţiile asupra a ceea ce învăţaţi aici şi a ceea ce vă influenţează în această perioadă a vieţii dumneavoastră. Ne bucurăm să îi avem, în acest an, pe partenerii noştri de la Universitatea Națională din Ujgorod, pe domnii profesori Taras și Oksana Dațio, însoţiţi de 10 studenţi care au venit să contribuie şi ei la prestigiul acestei sesiuni şi, în plus, vom avea într-un mod inedit două comunicări în plen susţinute de doi profesori prestigioşi din străinătate: dr. Elisabeth Lightfoot de la Universitatea Minnesota, unde este directoarea Programului Doctoral, şi pe dr. Eduardo de Almeida Navarro, de la Universitatea Sao Paolo, Brazilia. Vă mulţumim pentru efortul făcut de a vă deplasa în Baia Mare”, a declarat conf. univ. dr. Ioan-Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere adăugând faptul că s-a reuşit editarea şi celui de-al doilea volum al sesiunii cu o selecţie de lucrări susţinute anul trecut de către studenţi. Lucrările din acest an vor fi cuprinse anul viitor într-un volum similar. Potrivit programului, ieri au fost programate comunicările – nivel licenţă şi masterat. Astăzi, sesiunea continuă cu alte comunicări – nivel licenţă, masterat şi doctorat, mese rotunde şi work­shop-uri. Evenimentul ştiinţific se va încheia mâine, 12 mai.