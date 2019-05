Renate Grad, în semifinală la Vocea României

Maramureşeanca Renate Grad a încântat telespectatorii în sezonul 8 al celebrei emisiuni “Vocea României”. Artista, născută în Vişeu de Sus, a fost pregătită de Andra şi a ajuns în marea semifinală. Despre experienţa de la “Vocea României”, Renate Grad mărturiseşte că au fost “momente unice” unde a cunoscut “oameni minunaţi”. Acum Renate Grad îşi continuă drumul muzical. În prezent, maramureşeanca e solistă de muzică pop şi clasică, dar şi profesoară de canto. Talentul său interpretativ şi vocea sa puternică, dar caldă, au adus-o pe scenă încă de la vârsta copilăriei. A obţinut premii la diferite competiţii muzicale, dar mai ales a reuşit să îi cucerească pe iubitorii muzicii de calitate. Când nu cântă, Renate Grad se exprimă prin pictură. Pe viitor, şi-a propus să compună muzică, aşa că surprizele pentru fanii săi continuă…

De la Ursuleţul de Aur la Vocea României

R: Care au fost primii tăi paşi muzicali? Mai exact când ai început să cânţi şi cine te-a încurajat să mergi pe acest drum?

R.G.: La vârsta de 5 ani, mama mea m-a încurajat să mă înscriu la Clubul elevilor, acolo unde am făcut primii pași în muzică. Apoi au urmat concursuri și festivaluri ca Tip Top, Ursulețul de Aur etc.

R: Ţin minte că pe vremea când erai o copilă ai reuşit să cucereşti juriul de la Ursuleţul de Aur, celebrul festival muzical din Baia Mare. Îţi mai aminteşti de acel moment?

R.G.: În 2000, am ob­ținut Marele Trofeu la Ursulețul de Aur și acest premiu mi-a schimbat traiectoria în călătoria muzicală. De aici a pornit o colaborare frumoasă cu Teatrul de Revistă din Baia Mare și totodată am devenit elevă la Liceul de Artă din frumosul oraş Baia Mare.

R: A fost momentul care te-a determinat să perseverezi în visul tău muzical?

R.G.: Fiind elevă a Liceului de Muzică, am avut parte de îndrumarea multor profesori minunați care au contribuit la formarea mea ca tânăr muzician, iar colaborarea cu Teatrul de Revistă m-a ajutat să devin un artist complet. Am continuat să particip la Mamaia Copiilor, Ploaia de Stele și multe alte concursuri din țară.

R: Ai intrat în atenţia publicului după ce anul trecut ai ajuns în semifinala spectacolului televizat Vocea României. Cum a fost pentru tine această experienţă?

R.G.: Vocea României este o experiență minunată pentru toți artiștii care au ocazia să o trăiască. În cadrul acestui show am descoperit noi secrete despre cum trebuie să fie un artist pe scenă și în fața camerelor de luat vederi. Am trăit momente unice și am cunoscut oameni minunați.

R: Ce te-a motivat să te prezinţi la acest show televizat?

R.G.: Un muzician și un artist trebuie întotdeauna să se reinventeze, iar show-ul a fost pentru mine o provocare, eu venind dintr-un mediu mai clasic. Pe scena de la Vocea României m-am dezlăn­țuit, am cântat de la rock până la muzică comercială și am dat din mine tot ce am avut mai bun.

R: Cum a fost să colaborezi cu Andra?

R.G.: Colaborarea cu Andra nu putea să fie altfel decât una foarte bună pentru că amândouă suntem ardelence și ne-am înțeles foarte bine.

“Trăiesc la maxim fiecare moment, alături de elevii mei, dar şi pe scenă”

R: Ai avut colaborări şi cu alţi artişți?

R.G.: Am colaborat la un moment dat cu Aurelian Temișan.

R: Cu ce te ocupi în prezent?

R.G.: În prezent sunt profesoară de canto și mai predau pian și chitară celor mici. Chiar dacă sunt profesoară, încă nu am părăsit scena, așa că mai am concerte și proiecte de cover-uri și muzică clasică.

R: Eşti profesoară de canto. Cum ţi se pare profesia de dascăl? Au apărut deja primele succese din partea elevilor tăi?

R.G.: Am ajuns profesoară de nevoie în prima fază, la terminarea facul­tății bineînțeles că nu am reușit cu toții să obținem un post la Operă, dar cu timpul am descoperit că îmi place meseria de “das­căl”. Eu am o relație foarte apropiată cu elevii mei, sunt mai degrabă prietena lor, toți îmi zic pe nume, și da, avem rezultate bune deja.

R: Unde te simţi mai confortabil? În poziţia de dascăl sau ca solistă pe scenă, unde poţi să dai frâu entuziasmului, bucuriei de a cânta?

R.G.: Eu trăiesc la maxim fiecare moment alături de elevii mei, sunt foarte implicată și uneori am impresia că eu sunt cea care cântă acolo. Dar bineînțeles nimic nu se poate compara cu actul artistic de pe scenă. Acolo mă transpun și dăruiesc publicului tot ce am mai bun.

R: Ţi-ai dori să revii în locurile natale şi să îi încânţi pe cei de aici cu cântecele tale?

R.G.: Mi-aș dori foarte mult, însă au trecut mulți ani de când am plecat și Maramureșul m-a uitat. Și-au mai amintit acum de mine cu Vocea României, dar mi-ar plăcea foarte mult să reușesc să organizez niște concerte acasă.

R: Când nu cânţi, ce îţi place să faci?

R.G.: Când nu cânt, pictez. Este o relaxare în primul rând, dar și o altă modalitate de a mă exprima.

R: Pentru viitor ce ţi-ai propus?

R.G.: Cred că a sosit momentul să compun. Cover-urile sunt frumoase și le putem da o interpretare proprie, desigur, dar la un moment dat trebuie să “venim” cu ceva al nostru. E adevărat că muzică s-a cam compus și e greu să vii cu ceva nou, dar e important să-ți apar­țină, chiar dacă nu este poate cel mai original.

R: Un gând pentru cei care te admiră şi care te-au susţinut şi la Vocea României.

R.G.: Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase cu care m-ați copleșit, fără voi nu aș fi ajuns așa departe! Am simțit de la distanță iubirea și susținerea voastră! Va îmbrățișez și abia aș­tept să vă mai cânt!