Şase cadre didactice de la „Nord” au primit distincţia de Profesor Bologna

Şase cadre didactice din Centrul Universitar Nord Baia Mare au primit distincţia de „Profesor Bologna” în cadrul celei de-a XII-a ediţii a Galei Profesorului Bologna, desfăşurată în acest an la Iaşi, în perioada 23-26 mai. Gala Profesorului Bologna este un proiect naţional, de tradiţie, al Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), care are ca scop principal îmbunătăţirea sistemului de învăţământ superior din România prin premierea, promovarea şi răsplătirea performanţei didactice a profesorilor, punând în lumină acei profesori care reuşesc să inspire studentul de azi.

Gala Profesorului Bologna este singura iniţiativă studenţească de a premia Profii Tari din învăţământul superior românesc şi singura distincţie pentru cadre didactice bazată exclusiv pe aprecierea studenţilor. „Centrul Universitar Nord din Baia Mare se poate mândri acum cu încă şase Profesori Bologna: Butean Claudia, Sabo Cosmin, Oliviu Matei, Triff Zorica, Răchişan Delia şi Demarcsek Ramona. Prima etapă a proiectului a constat în pregătirea studenţilor evaluatori care au evaluat profesorii nominalizaţi de studenţii din România”, a declarat Daiana Ioana Criste, preşedinte Liga Studenţilor „Pintea Viteazul” (LSPV). În perioada 28 februarie – 3 martie, au avut loc atelierele de formare ale studenţilor evaluatori în pa­tru centre universitare: Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Cluj-Napoca, la care au participat şi cinci membri ai Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul” din Baia Mare. „Studenţii evaluatori au participat la cursurile/seminariile profesorului nominalizat, fără a perturba activitatea normală a orelor, după care au purtat discuţii cu studenţii care participă la cursurile/seminariile profesorului în cauză. Ulterior, după o documentare suplimentară, studenţii evaluatori au respectat o metodologie de evaluare suficient de complexă şi au decis dacă profesorul merită sau nu decernarea titlului de Profesor Bologna”, a explicat Alexandra Andreea Terheş, vicepreşedinte educaţional Liga Studenţilor „Pintea Viteazul”. Doi dintre evaluatorii Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul” au avut un număr impresionat de cadre didactice evaluate, clasându-se în top 10 studenţi evaluatori: Iuga Maria-Ioana, 12 evaluări – locul 4; Melniciuc Dana, 10 evaluări – locul 7; Derecksei Richard, 4 evaluări; Rus Alexandra, 3 evaluări; Rusu Alexandru, 1 evaluare. „A fost o provocare nouă, o aventură prin care am întâlnit alţi studenţi şi profesori aflaţi la un alt nivel. Cadrele didactice au demonstrat că merită aprecierea studenţilor. Munca de student evaluator nu este una chiar uşoară, dar e foarte plăcut când întâlneşti profesori de excepţie, când stai de vorbă cu ei şi când auzi studenţii cum îi laudă şi cât de frumos vorbesc despre ei. Chiar dacă nu toţi profesorii care au fost nominalizaţi au primit titlul, majoritatea au demonstrat că sunt nişte comori pentru studenţi, că pot să-şi motiveze studenţii şi să îi determine înspre progres. A fost o plăcere să mă implic în acest proiect, consider că am avut foarte multe de învăţat şi abia aştept să am ocazia să fac evaluări şi anul care vine”, a spus Derecksei Richard, student evaluator.