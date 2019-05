Modificări fiscale

În Monitorul oficial de joi, 23 mai, a fost publicată OUG nr. 31/2019, care reglementează mai multe proceduri distincte de mare interes public: se modifică termenul de plată pentru impozitele generate de venituri extrasalariale realizate în perioada 2014 – 2017, se anulează contribuţia la asigurările de sănătate pentru venituri extrasalariale realizate de persoane fizice din perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017 şi aplică o cotă de TVA de 5% pentru mai multe sortimente de alimente, începând cu data de 1 iunie 2019. Restituirea taxei de primă înmatriculare se va face până în 30 iunie 2019.

• Prelungirea termenului de plată pentru impozite şi contribuţii aferente veniturilor extrasalariale, realizate de persoane fizice în perioada 2014 – 2017

Pentru impozitele aferente veniturilor extrasalariale şi, după caz pentru contribuţia de asigurări de sănătate sau contribuţia la asigurările sociale pensii, aferente perioadei 2014 – 2017, se prelungeşte termenul de plată cu 120 de zile, de la data intrării în vigoare a ordonanţei, respectiv 19 septembrie 2019. Anterior, acest termen era 30 iunie 2019.

Această prelungire de termen este valabilă pentru deciziile de impunere emise şi comunicate de organul fiscal între 15 martie 2019 şi data de intrare în vigoare a ordonanţei – 23 mai 2019.

Foarte important: dacă sumele sunt achitate în 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, respectiv până în data de 21 iulie 2019, se acordă o bonificaţie de 10%.

Pentru eventualele decizii privind plata contribuţiei la sănătate, pentru perioada 2014 – 2017, emise după data de intrare în vigoare a ordonanţei, termenul de plată este de 120 de zile de la comunicarea deciziei. Dacă plata se realizează integral în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, se acordă o bonificaţie de 10%.

• Anularea contribuţiei la asigurările de sănătate pentru venituri extrasalariale

Este vorba de veniturile realizate de persoane fizice din perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, când veniturile anuale cumulate au fost mai mici decât salariul minim brut garantat în plată corespunzător unui an de zile.

Persoanele ce au realizat astfel de venituri, în perioada mai sus amintită, şi care nu erau asigurate în sistemul public de sănătate prin calitatea de salariat, PFA sau pensionar, au fost puse în situaţia să achite contribuţie la sănătate la o bază de calcul la nivelul salariului minim.

De exemplu, o persoană fizică a încasat dividende din acţiunea cuponiada în sumă de 10 lei, în luna septembrie 2017, iar contribuţia la sănătate era în sumă de 1.450 lei x 5,5% x 12 luni = 957 lei.

Desigur, acest lucru nu este unul firesc, toţi cetăţenii trebuie să participe la finanţarea sistemului de sănătate, proporţional cu veniturile realizate, iar contribuţia nu poate depăşi venitul realizat.

Ordonanţa are două categorii de proceduri:

• Dacă a fost deja emisă decizia de impunere, aceasta se anulează. Implicit, acele persoane care au plătit deja contribuţia la sănătate au dreptul să solicite restituirea sumelor sau compensarea cu alte impozite. Ordonanţa nu aduce o astfel de procedură şi nici nu este necesară, având în vedere existenţa Codului de procedură ce reglementează deja restituirea unor sume plătite în plus la buget.

• Dacă nu a fost emisă decizia de impunere, ordonanţa stabileşte faptul că aceasta nu se va mai emite.

Foarte important: pentru situaţii similare existente anterior datei de 1 iulie 2015, se va ţine cont de o altă lege ce aduce o amnistie fiscală, respectiv Legea nr. 209/2015, ce a adoptat o procedură similară.

• Pentru alimente mon­tane, eco sau produse tradiţionale – cota de TVA este 5%

Produsele trebuie să fie autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar trebuie să aşteptăm o clarificare prin normele de aplicare.

Notă: pentru celelalte livrări de alimente, nu există modificări normative privind cota de TVA aplicabilă, acestea se facturează pe teritoriul României cu cota de TVA de 9%.

• Taxa de primă înmatriculare pentru autoturisme se va restitui până în 30 iunie 2019

Avem în vedere că România a comunicat Comisiei Europene faptul că restituie rapid aceste sume, pentru a evita procedura de infringement, prin această ordonanţă de urgenţă se stabileşte că eventualele sume, ce nu pot fi susţinute din bugetul mediului, pentru restituirea taxei de primă înmatriculare, vor fi finanţate din bugetul de stat, respectiv din fondul de rezervă al Guvernului.