Căpşuni la Tg. Lăpuş şi Inău

Sîmbătă, zi caldă de vară, am fost în locul numit Valea Neagră, pe malul rîului Lăpuş, aproa­pe de satul Răzoare, şi am văzut holda cultivată cu căpşuni de inginerul horticultor Dorin Leşe. El este ajutat de familie: mama Dorina, tatăl Vasile, fratele Marin şi bunica Samfira. Pe bărbaţii familiei Leşe i-am găsit la culesul căpşunilor.

Dorin ne-a spus: “Aici am plantat căpşuni din soiurile Asia şi Honey, pe o suprafaţă de 50 ari. Anul acesta, comparativ cu anul trecut, avem o producţie bună, care ne bucură şi ne motivează. Vindem căpşunii cu 7 lei/kg, pînă acum am recoltat 1.000 kg. În satul meu natal, Inău, am schimbat cultura după patru ani, pentru a roti culturile. Acolo avem doar 25 ari cu căpşuni şi am trecut pe soiuri remontante, care fac căpşuni tot timpul anului. Am plantat mai multe soiuri: Albion, Alba şi Evie2, soi nou, pe care l-am adus din Olanda. Plantele s-au dezvoltat bine, acum vom vedea ce se va întîmpla în continuare… Prima producţie la Inău va fi peste două săptămîni, mai mică anul acesta, este primul, dar sperăm la mai mult în anii viitori”.