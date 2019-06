Covorul povestitor prin lume călător a ajuns la Jibou

Succesul parteneriatului dintre Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” şi Asociaţia Vis Juventus Baia Mare a dus la continuarea activităţilor începute în urmă cu un an, sub dictonul „Citim împreună pentru o viaţă mai bună!”.

În data de 5 iunie, Roman Paula, Talpoş Amalia şi Popovici Mara de la Secţia pentru copii a Bi­bliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, Baia Mare, au ajuns în oraşul Jibou, judeţul Sălaj, la copiii din clasele pregătitoare până în clasele a IV-a de la Liceul Tehnologic “Octavian Goga” (director, profesor Mureşan Daniel, director adjunct, profesor Csatlos Sandor), cu cea mai îndrăgită activitate a secţiei, Covorul povestitor. S-au prezentat copiilor următoarele covoare povestitoare: Cei trei purceluşi, Legenda sticletelui, Omida mâncăcioasă, Povestea ceasului cu inimă, Ridichea uriaşă. Cadrele didactice implicate au fost: Brîglezan Loredana, Chende Lorena, David Ana, Dobai Marinela, Marchiş Dana, Năprădean Angelica, Pintea Andreea, Romocea Iudita şi Souca Vasile. Reprezentanţii Asociaţiei Vis Juventus, responsabili cu activităţile extracurriculare pentru copii, care au organizat întreaga activitate au fost: Lăstun Carmen Elena, Baltă Ioan Ovidiu şi Pop Florin. Activitatea face parte din proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viaţă de calitate”. Are ca obiectiv reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rrome. Intervenţia în educaţia copiilor reprezintă măsura cu impactul cel mai mare în sustenabilitatea proiectului, aproximativ 14% dintre copiii din grupul ţintă neparticipând la nici o formă de educaţie. Prin intermediul covoarelor povestitoare prezentate, ediţia a II-a, s-a dorit să se facă o punte între joacă şi lectură printr-o modalitate atractivă şi inedită. Petrecând timp împreună, adulţi şi copii, aceştia au pătruns în lumea cărţilor prin intermediul poveştilor.

Conducerea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare le-a oferit elevilor implicaţi în această activitate, ilustrate cu biblioteca şi reviste educative. (o.m.)