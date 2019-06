Congresul Naţional de Istoria Medicinei

• Ediţia a IX-a •

În organizarea Societăţii Române de Istoria Medicinei (preşedinte prof. dr. Nicolae Marcu), sub auspiciile Asociaţiei Medicale Române şi în parteneriat cu Primăria, Consiliul Judeţean, Colegiul Medicilor, Spitalul Judeţean de Urgenţă, Direcţia de Sănătate Publică, Muzeul Judeţean Vaslui, s-a desfăşurat între 23-25 mai 2019 a IX-a Ediţie a Congresului Naţional de Istoria Medicinei.

Programul general al acestei manifestări ştiinţifice de amploare a debutat cu un concert de “Bun venit”, Corala Fantasia , dirijor prof. Vasile Negură, urmat de discursurile autorităţilor locale, judeţene şi invitaţilor, precum şi prezentarea istorico-medicală a Vasluiului şi înmânarea de premii şi diplome.

Înainte de prezentarea lucrărilor în plen s-a desfăşurat Şedinţa Biroului Executiv şi a Consiliului general al Societăţii Române de Istoria Medicinei, în cadrul căreia au fost prezentate activitatea Societăţii din ultimul an şi planurile de perspectivă.

Tematica Congresului a cuprins şase sesiuni: “90 de ani de la întemeierea Societăţii Române de Istoria Medicinei”, “Medicina românească, medicina europeană”, “Simpozion dedicat profesorului Nicolae C. Paulescu – 150 de ani de la naştere”, “Istoria Pediatriei în România”, “Medicina şi farmacia în oraşul şi judeţul Vaslui”, “Istoria învăţământului medical în România”.

La Congres au participat numeroşi medici, farmacişti, biologi, chimişti, muzeografi de pe întreg cuprinsul ţării, precum şi un invitat de la Universitatea de Medicină din Chişinău, care au expus lucrări deosebit de valoroase. Judeţul nostru a fost reprezentat de către dr. Felix Marian cu comunicarea “File din istoria Pediatriei în Maramureş”. Au fost prezentări şi lansări de carte. În final, s-a organizat o excursie spirituală la Mănăstirea Floreşti.

Reuşita Congresului revine Comitetului de organizare – preşedinte executiv dr. Valeriu Lupu, care a depus eforturi deosebite pentru care merită felicitări.

Dr. Felix MARIAN