Zimbrişorii băimăreni – medalii de bronz

Stadionul din Parcul Sportiv Universitar dr. Iuliu Haţieganu, din Municipiul Cluj-Napoca, a găzduit sâmbătă, meciurile ultimei etape (a cincea din retur) din cadrul Campionatului Regional de Rugby rezervat echipelor Under 8, 10, 12 şi 14 ani, o competiţie aflată sub patronajul Departamentului de Dezvoltare a Federaţiei Române de Rugby.

Cu trei victorii împotriva ACS Şoimii Câmpia Turzii, CS Florin Popovici Baia Mare şi Sport Club Municipal Timişoara şi o înfrângere, cu CSŞ Viitorul Cluj, zimbrişorii, coordonaţi de Adrian Manolache, au încheiat campionatul pe poziţia a treia a podiumului, o premieră pentru clubul băimărean, la categoria de vârstă Under 10 ani.

Din lotul recompensat cu diplome, medalii şi tricouri au făcut parte cei doi fraţi de origine tongană Ulakai şi Malcolm Fakaosilea, fijianul Joshua Tavai Maravunawasawasa respectiv Andrei Florin Bodea, Edwin Daniel Caba, Matei Cordoş, Krisztian Daniel Decsuck, Paul Duma Bonta, Gruia Andrei Dumitru, Alexandru Daniel Haiduc, Andrei Sebastian Man, Rareş Ionuţ Morar, Rareş Andrei Pop, Sergiu Raul Pop, David Ilie Şuscă şi Bogdan Mihai Tarţa.

La finalul celor 10 etape disputate în această stagiune CSS Viitorul Cluj-Napoca a fost declarată campioană regională la categoria Under 10, medaliile de argint respectiv cele de bronz revenind cluburilor ACS Şoimii Turda şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare.