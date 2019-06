Expoziţie cu metoda PhotoVoice

Miercuri, 26 iunie, în Piaţa Cetăţii din Baia Mare, între orele 16 şi 19, va avea loc expoziţia foto de conştientizare a drepturilor animalelor “Purtătorul de cuvânt al animalelor”, organizată de către voluntara franceză Cindy Gourmelon împreună cu alţi tineri voluntari români şi internaţionali.

Această activitate face parte din proiectul personal al voluntarei franceze găzduite de către Federaţia YMCA România în Baia Mare pentru 11 luni, proiect care şi-a propus crearea unei echipe de tineri care să fie pasionaţi de drepturile animalelor, care pe parcurs au învăţat şi au conştientizat contextul în care aceştia trăiesc, procedurile de adopţie etc. Cei 12 tineri din echipă, utilizând metoda PhotoVoice, au explorat situaţia animalelor din Baia Mare şi împrejurimi, realizând astfel această expoziţie menită să sensibilizeze comunitatea şi să promoveze drepturile animalelor, adopţia şi voluntariatul. “Sunt pasionată de tot ceea ce ţine de situaţia animalelor, a câinilor abandonaţi sau din adăposturi şi mi-am dorit foarte mult ca proiectul meu personal să fie în legătură cu acest subiect. Am vizitat şi am petrecut timp cu câinii din adăposturi şi am fost profund impresionată de ei, realizând că aceste suflete nevinovate merită o familie în care să fie iubiţi, trataţi cu atenţie şi grijă”, subliniază voluntara Cindy Gourmelon. Proiectul de găzduire al voluntarei este “Youth Power Space II” şi este co-finanţat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene.