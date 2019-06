Noile forme de muncă prind teren

Un studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) pe parcursul a mai bine de un an relevă că noile forme de muncă, cunoscute sub denumirea de „gig economy”, capătă amploare şi în România, iar IPP recomandă statului să ofere un cadru legal suplu pentru astfel de contribuabili. „Gig economy” se referă la noile forme de muncă flexibile care au apărut în ultimul timp datorită tehnologiei, precum: partajarea locului de muncă, telemuncă, munca mobilă bazată pe TIC (tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor), muncă ocazională, muncă în colaborare. Noile forme de muncă se mai practică şi în zona de comunicare, relaţii publice, precum şi a programatorilor care se angajează să efectueze proiecte punctuale, obţinute prin intermediul unor platforme online.

Reprezentanţii IPP au analizat fenomenul „gig economy“ în România, dar şi în Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Macedonia şi Polonia, în cadrul unei conferinţe internaţionale cu tema „Adaptarea relaţiilor industriale la noile forme de muncă”, care a avut loc săptămâna trecută.

În cadrul aceluiaşi proiect, IPP a realizat o cercetare (sondaj de opinie şi focus-grupuri) cu sprijinul Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), care relevă că viitorul pieţei muncii va fi marcat de automatizare şi de penetrare a inteligenţei artificiale. Alte concluzii ale cercetării arată că 1 din 10 angajaţi (12%) din România are astăzi mai mult de un job plătit; 1 din 5 angajaţi lucrează cel puţin câteva zile pe săptămână şi de la propriul domiciliu, iar 7% lucrează în spaţii publice (gară, aeroport, cafenea ş.a.m.d.).

Mai mult, 1 din 10 nu lucrează niciodată la sediul angajatorului; 1 din 4 angajaţi a lucrat în cel puţin una dintre noile forme de muncă practicate deja în ţară, formele cele mai frecvente fiind telemunca sau munca mobilă bazată pe TIC (Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii), respectiv munca ocazională; 2 din 5 respondenţi sunt de părere că legea actuală a muncii este restrictivă, în sensul că descurajează, mai ales din punct de vedere fiscal, practicarea de noi forme de lucru.