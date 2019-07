Ore gratuite de sport pe Câmpul Tineretului

Raluca Ciuclan şi Nicolae Lupşa – cei doi tineri antrenori ai clubului sportiv „Gymgees” din Baia Mare (Casa de Cultură a Sindicatelor, etaj 1) – au dat startul unui inedit proiect: ore gratuite de sport. Întâlnirile cu doritorii care vor să facă mişcare au loc în fiecare vineri, de la ora 19,30, pe Câmpul Tineretului.

Ideea acestei iniţiative a prins contur după ce antrenorii clubului au hotărât să facă ieşiri în parcul municipal împreună cu participanţii la clase. „Ne-am gândit că am putea face aşa ceva pe toată durata verii şi nu doar pentru cursanţii noştri, ci pentru toată lumea. Aşa că am început o colaborare cu Primăria Municipiului Baia Mare, am primit toate autorizaţiile necesare şi, începând cu 28 iunie, în fiecare vineri, ne întâlnim cu cei care vor să facă mişcare pe Câmpul Tineretului din Baia Mare”, spune Raluca Ciuclan, antrenor fitness. La aceste ore de sport – susţinute gratuit de cei doi tineri antrenori – poate participa oricine, indiferent de vârstă ori condiţie fizică. Mai mult, părinţii îşi pot aduce copiii, cei mici având şi ei la dispoziţie un program adecvat de sport. „Exerciţiile pe care le abordăm în cadrul acestor ore se adaptează în funcţie de fiecare persoană. Astfel, fiecare persoană le face în ritmul ei. Pot spune că exerciţiile sunt complexe şi includ şi multe alergări. Ne folosim de faptul că spaţiul e generos. Apoi, avem în program tot ce ţine de partea de aerobic, de fitness, genuflexiuni, fandări, sărituri, lovituri, câteva abdomene, astfel încât participanţii să lucreze, în acea oră, tot corpul”, explică Raluca Ciuclan, antrenor fitness. Ora gratuită de sport are loc în fiecare vineri, de la ora 19,30, până în data de 9 august, inclusiv, iar de antrenamente se ocupă Raluca Ciuclan şi Nicolae Lupşa Nicolae. „Activăm pe acest palier, de aerobic, de ani buni, eu de nouă ani, iar colegul meu, de zece ani, iar până acum am organizat mai multe evenimente împreună. Cel mai recent a presupus un masterclass la care au participat instructorii de Zumba din oraşele apropiate municipiului Baia Mare. Încercăm să coordonăm cât mai multe astfel de eveniment, pentru care lumea să conştientizeze importanţa sportului”, adaugă Raluca Ciuclan. Orele de sport gratuite se vor încheia în 9 august cu o demonstraţie a claselor coordonate de cei doi antrenori.