Cuvinte dulci, în apa sărată

E vară călduroasă, de parcă și subiectele s-au retras la umbră. Ce să mai dezbați, în scris, când toată lumea sărbătorește cu festivaluri și concerte. La ordinea zilei sunt vacanțele, la munte și la mare, ori prin așezări exotice. Retras pe o uliță de sat, am la îndemână un radio, de la care aflu ce se mai întâmplă în țară și în lume. De la seceta franceză, la tragedia de la Caracal. Sâmbătă a fost în sat o nuntă cu mașini, fără călăreți. Caii sunt în pășune, sau au fost înlocuiți cu tractoare și alte utilaje care alungă liniștea patriarhală. Nu-i rău!

Diminețile mi le petrec într-o stațiune învecinată, căreia nu-i știam adevărata căutare. După numărul de pe plăcuțele de înmatriculare mi-am dat seama că vin oameni din toată țara să-și tămăduiască, aici, oasele. Ora petrecută, zilnic, în bazinul cu apă sărată este pentru mine o revelație din pricina comentariilor. Cum acolo, din punct de vedere vestimentar, toată lumea este egală, singurul, cuvântul, este cel care diferențiază personajele. În această ipostază și curajul opiniilor este sporit. Se detașează atitudinea justițiară. Dacă ai încălcat regula locului imediat ești atenționat. Nu poți fi tras de mânecă deoarece nu ai haine pe tine. Aici sensul figurat nu are trecere.

Ce povestesc oamenii? În primul rând politică. După primele discuții îți dai seama cam cu ce partid ține. În dreptunghiul cu apă sărată încap mai mult de zece oameni. Aproape toți se antrenează în discuții. Este o replică la Poiana lui Iocan. Unul era împotriva lui Tăriceanu, care tocmai fusese desemnat prezidențiabil. I se reproșa că partidul lui are încredere mică și el se vrea președinte de țară. A fost analizată, la apă caldă, starea de lucruri din PSD. Câțiva au avut cuvinte dulci pentru doamna Dăncilă. Doi, mai înverșunați, nu-i dădeau nici o șansă pentru Cotroceni. Nici actualul președinte nu a fost uitat. Cel de-al doilea mandat a fost respins de cei din partea stângă a bazinului.

Erau vreo patru scăldători puși pe jefuirea imaginii. I s-au atârnat de portret lipsa de energie politică, interesul limitat pentru treburile stringente ale țării, iar pentru liberali s-au construit expresii care nu au avut voie să părăsească incinta. Regret, dar despre tinerii politicieni, care vor să salveze România, nu s-a vorbit aproape deloc. Era firesc, deoarece susținătorii lor nu au încă dureri de șale. Unul cu mustață a la Sevcenko, a amintit o întâlnire cu Băsescu, care i-a lăsat o impresie bună. I-a subliniat viclenia în politică. După cum au curs discuțiile cu ceilalți, am dedus că a fost consul al României la Oslo. Unul, înalt și bun de gură, tocmai povestea despre învățământul din Norvegia. Care nu-i ca la noi. Fostul consul, cu simț patriotic, nu a uitat să le spună că avem tineri eminenți în marile universități ale lumii.

Celui cu mustața stufoasă nu-i place că se vorbește de Harap Alb la școala noastră. Ce să învețe nepotul lui de la Harap Alb? Un altul, activ în discuții, cică a fost inginer minier la Cavnic, a adus în discuție sentimentul patriotic la români. Subiect care a avut mai multe reprize. Adică în vreo trei zile numai despre asta au vorbit. Nu am cum să reproduc furtunoasele discuții. Am reținut că nu-i bine să te bați în piept, să nu spui vorbe mari pentru a câștiga bani, să nu fii fals, să nu-i dispre­țuiești pe cei din alte zodii, să nu faci de râs locul în care te-ai născut. Și alte, foarte multe păreri. Subiectele se nășteau ca din apă sărată.

Unul, mai păduros, le-a vorbit despre aventuri de la vânătoare. Pentru mine a fost un privilegiu să ascult aceste discursuri spontane, dovadă că în orice împrejurare oamenii nu duc lipsă de idei. Din peisaj a lipsit Grobei, celebrul personaj al lui Nicolae Breban. Cel care umbla prin stațiune cu un radio atârnat de gât.