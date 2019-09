Rezultatele şi clasamentele etapei 2

• Liga 4. Seria Nord

Rezultatele etapei 2: Metalul Bogdan Vodă – Foresta Câmpulung la Tisa 7-0 (juniori 2-3); AS Remeţi – CSM Sighetu Marmaţiei 2-7 (juniori 0-16); Salina Ocna Şugatag – CSO Borşa 6-0 (juniori 0-1); Avântul Bârsana – Iza Dragomireşti 4-2 (juniori 1-8); Zorile Moisei – Bradul Vişeu de Sus 0-0 (juniori 0-0); Recolta Săliştea de Sus a stat.

Etapa viitoare • Sâmbătă, 7 septembrie: CSM Sighetu Marmaţiei – Salina Ocna Şugatag • Duminică, 8 septembrie: Foresta Câmpulung la Tisa – AS Remeţi; CSO Borşa – Avântul Bârsana; Iza Dragomireşti – Zorile Moisei; Bradul Vişeu de Sus – Recolta Săliştea de Sus; Metalul Bogdan Vodă stă.

• Seria Sud

Rezultatele etapei 2: AS Nistru – Progresul Şomcuta Mare 0-8 (juniori 4-1); FC Suciu de Sus – CSO Minerul Baia Sprie 2-3 (juniori 1-2); CS Fărcaşa – Rapid Satu Nou de Sus 1-2 (juniori 11-0); Bradul Vişeu de Sus – CS Seini 0-2 (juniori 4-5); Unirea Şişeşti – Lăpuşul Târgu Lăpuş 2-4 (juniori 1-12); Viitorul Ulmeni – AS Carmen Satulung 4-2 (juniori 2-3).

Etapa viitoare • Sâmbătă, 7 septembrie: Rapid Satu Nou de Sus – Bradul Groşii Ţibleşului; CSO Minerul Baia Sprie – CS Fărcaşa; Lăpuşul Târgu Lăpuş – AS Nistru • Duminică, 8 septembrie: AS Carmen Satulung – FC Suciu de Sus; Progresul Şomcuta Mare – Viitorul Ulmeni; Progresul 2012 Dumbrăviţa – Unirea Şişeşti; CS Seini stă.

• Liga 5

Rezultatele etapei 2: Viitorul Copalnic Mănăştur – Fulgerul Lăschia 5-1; ACS Satu Nou de Jos – Speranţa Fersig 8-1; Viitorul Gârdani – Unirea Săsar 2-5; Gloria Sălsig – Cetate Remetea Chioarului 4-1; Dinamic Groşi – Faurul Făureşti 3-2; Gloria Culcea – Gloria Chechiş 11-2; Speranţa Cerneşti – Măgura Coaş 3-5; PHP Iadăra – AS Mireşu Mare 1-1.

Etapa viitoare (duminică, 8 septembrie): Unirea Săsar – PHP Iadăra; Speranţa Fersig – Viitorul Gârdani; Cetate Remetea Chioarului – ACS Satu Nou de Jos; Faurul Făureşti – Gloria Sălsig; Fulgerul Lăschia – Dinamic Groşi; Gloria Chechiş – Viitorul Copalnic Mănăştur; Măgura Coaş – Gloria Culcea; AS Mireşu Mare – Speranţa Cerneşti.