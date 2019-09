S-au stabilit meciurile din 16-imi în judeţ

În 11 și 12 septembrie se vor disputa jocurile din 16-imile Cupei României în Maramureș, așa cum au fost stabilite miercuri în urma tragerii la sorți.

Meciurile din a doua fază a Cupei României în Maramureș se dispută pe parcursul a două zile, miercuri și joi, 11 și 12 septembrie, începând cu ora 16.30.

Cheltuielile legate de barem vor fi suportate de ambele echipe, în mod egal, la nivelul compe­ti­țio­nal al grupării gazdă (echipa gazdă de Liga 5 – baremuri de Liga 5, echipa gazdă de Liga 4 – baremuri de Liga 4). Asistența medicală va fi asigurată și suportată de către echipa gazdă.

Dacă după 90 de minute de joc rezultatul va fi de egalitate, atunci se vor mai disputa două reprize a câte 15 minute. În cazul în care egalitatea persistă, se trece la lovituri de departajare. La meciurile cu prelungiri, echipele au dreptul și la a cincea schimbare, aceasta putând fi efectuată doar în timpul celor două reprize de prelungire. (Exemplu: dacă o echipă a efectuat trei schimbări în timpul regulamentar de joc – 90 de minute, are dreptul să facă schimbările 4 și 5 în cele două reprize de prelungire).

Atenție! La meciurile în care se întâlnesc două echipe de Liga 4, este obligatorie utilizarea juniorilor Under 21 (2 pe tot parcursul partidei). Regula nu se aplică atunci când se află față în față o echipă de Liga 4 și una de Liga 5.

Programul jocurilor din 16-imi, faza pe judeţ

• Miercuri, 11 septembrie: AS Carmen Satulung – Avântul Bârsana; Foresta Câmpulung la Tisa – Bradul Groșii Țibleșului; Cetate Remetea Chioarului – Salina Ocna Șugatag; Rapid Satu Nou de Sus – CS Fărcașa; Faurul Făurești – AS Nistru; CSM Sighetu Marmației – Zorile Moisei; ACS Satu Nou de Jos – Recolta Săliștea de Sus; CS Seini – Lăpușul Târgu Lăpuș • Joi, 12 septembrie: CSO Borșa – Progresul 2012 Dum­brăvița; Speranța Cernești – FC Suciu de Sus; PHP Iadăra – Viitorul Ulmeni; Unirea Săsar – Unirea Șișești; Metalul Bogdan Vodă – Bradul Vișeu de Sus; CSO Minerul Baia Sprie – Iza Dragomirești; Fulgerul Lăschia – AS Remeți; Gloria Sălsig – Progresul Șomcuta Mare.