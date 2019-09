În comuna Lăpuş • Lansare de carte cu o invitaţie hazlie

De Ziua Crucii, omul de cultură, poetul şi scriitorul, col. (r) Iacob Oniga de sorginte lăpuşeană, (e născut şi a copilărit în comuna Lăpuş), a invitat lăpuşenii să participe la lansarea Cărţii sale ”Amintiri din copilăria cuvintelor sau Di pă la Lăpuş”. Iată textul acestei invitaţii hazlii: “Io, Iacob Oniga, fecioru lu Ion a Marii Suceanului din Coastă – vă invit, acum, sîmbătă, de Ziua Crucii, ora 17 la Kiss Pub, fostul bufet din centrul comunei Lăpuş, la prezentarea cărţii mele “Amintiri din copilăria cuvintelor” dedicată satului nostru, limbii noastre neaoş-românească şi lăpuşenilor harnici şi frumoşi” . Autorul ne spune: “În sfîrşit, mă întorc în satul meu natal – Lăpuşul Românesc, cu straiţa plină. Dacă pînă acum mergeam în sat cu… mîna goală, sîmbătă, 14 septembrie 2019, la ora 17.00, de Ziua Crucii, prezenţa mea în comună a fost însoţită de către un alai de personalităţi care vor grăi despre cartea mea „Amintiri din copilăria cuvintelor” şi despre copilul ce-am fost şi încă mai sunt. De zece ani de cînd am început să scriu şi să public, nu am reuşit să găsesc momentul oportun pentru a prezenta lăpuşenilor mei dragi ceea ce am realizat în domeniul scrisului, fiind criticat şi apostrofat, pe bună dreptate, de iubitorii de cărţi, că i-am evitat sau că am neglijat apariţia mea într-o astfel de postură. Le cer scuze şi îi invit acum să savureze cele aproape 480 de pagini dedicate Lăpuşului Românesc, limbii noastre sfinte din Ţara Dacilor Liberi şi oamenilor minunaţi care trăiesc şi muncesc „adigul” cel galben ca aurul şi tare ca „bdicaşău”. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta fostului bufet din sat de lîngă Părăul Morii, peste drum de primărie.

Moderatoare şi prezentatoare a grandiosului eveniment din Lăpuşul Românesc a fost nimeni alta decît distinsa doamnă, prof. dr. Valeria Bilţ de la Liceul Teoretic “Petru Rareş” din Tg. Lăpuş. Domnia sa a spus, printre altele: “Astăzi desfăşurăm o lansare de carte, de fapt o prezentare, o reîmprospătare despre ceea ce sîntem, despre ce vrem să fim în continuare, pentru că astfel de manifestări se repetă des în zona noastră. Ceea ce am constatat eu lecturînd această carte, este faptul că, Iacob Oniga face în cartea sa un elogiu satului său, pentru că, fiecare parte a cărţii cuprinde cîte o povestioară unde sînt descrise toate reperele plaiurilor natale ale acestui spaţiu mioritic cu „Vîrful Ursoiului”, „Handalul”, „Coasta”, „Valea Iederii”, alături de oameni remarcabili ai copilăriei sale. Cartea cuprinde două teme importante – copilăria şi satul natal, iar tema predominantă este graiul lăpuşenesc. Tema „satul”, în sufletul copilului Oniga, acum cu ochii maturului, revalorizează, reactualizează şi relansează toată bogăţia spirituală şi tradiţională din acest sat românesc – Lăpuş”.

A vorbit elogios despre carte şi autorul ei, dl. primar al comunei Lăpuş Ioan Buda, d-na prof. de Limba Română, Mariana Dumitru, directoarea Şcolii Gimnaziale din Lăpuş, care a afirmat: ,,Este pri­ma lansare de carte la care particip aici în Lăpuş şi bucuria este cu atît mai mare cu cît această acţiune inedită prezintă o carte despre noi, lăpuşenii. Autorul Iacob Oniga vorbeşte despre identitatea de român, de lăpuşean şi nu întîmplător lansarea aceasta are loc în satul nostru”. D-na prof. dr. Bilţ a recitat poezia “Ce-i limba română? Am răspunsuri o mie / Strânse toate-ntr-o mână, /încă din copilărie”. Elogios au vorbit despre Iacob şi cartea sa d-nii prof. Grigore Filip, Nicolae Dumitru şi preotul Mariş Florin Ioan. Un punct forte în programul lansării l-a avut şi badea Nicolae Piţiş, rapsodul naţional din Lăpuş, care a interpretat cîntece cu noduri.