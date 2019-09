La Biroul relaţii cu publicul

Pe adresa redacţiei noastre am primit mai multe sesizări din partea cititorilor noştri, nemulţumiţi de diferite aspecte legate de urbea în care locuiesc. Redăm mai jos nemulţumirile băimărenilor care ne-au contactat:

Parcare blocată cu maşini transport marfă şi zonă neasfaltată de zeci de ani

Eustaţiu Plop, 81 de ani, Baia Mare, pensionar: „Am fost preşedinte de asociaţie pe toată strada asta (bulevardul Decebal nr.11), timp de 15 ani, dar după Revoluţie am ieşit la pensie, în anul 2000, şi nu m-am mai ocupat. Însă nu mai pot să înghit situaţia actuală. Aici pe scara aceasta, spre exemplu, avem copii mici, vreo şase. Dincoace alţi patru, deci pe toate scările blocului sunt micuţi. Uitaţi cum fumează angajaţii de la marketul de sub bloc şi aruncă chiştoacele pe jos! Iar copiii noştri se joacă în preajma lor. Am făcut o sesizare în acest sens la DSP, care le-a trimis în scris să nu mai arunce chiştoacele în spatele blocului. Degeaba… Suntem 84 de familii în acest bloc. Apoi sunt câte patru, cinci maşini mari de transport marfă aici în spatele blocului, în dreptul scărilor. Nu poţi efectiv ieşi din scară cu copiii de ele. Ce să mai spun dacă ai maşină, te blochează până descarcă ei marfa la market. De dimineaţa vin multe şi până pe la ora 11. De partea celaltă a blocului există o uşă, iar din stradă se poate descărca direct acolo, unde este spaţiul mai larg. Am tabele cu toţi proprietarii de apartamente din cele cinci scări, care cer să se oprească aprovizionarea prin spatele blocului.

Cât despre asfaltul din spatele blocului, de 45 de ani, de când stau eu aici, nu s-a turnat un gram de asfalt! Au mai astupat câte o groapă, pe ici pe colo, care era deja prea mare, însă în rest, nimic! Creşte efectiv verdeaţa prin asfalt, aşa deteriorat este. Au făcut şi cabinele acelea pentru Poliţia Locală. Nu-i văd pe poliţişti pe aici niciodată. Ei vin, dar se plimbă cu maşinile pe stradă, că doar plătim noi benzină, de toate… Până la blocul nostru, din ambele părţi, s-a turnat asfalt. În dreptul lui s-au oprit, de zici că-i cu ciumă! Acesta este primul bloc construit în zona Meda. Dar de 45 de ani să nu asfaltezi tu deloc?! Asta în condiţiile în care suntem şi noi plătitori de taxe şi impozite, la fel ca cei ce beneficiază de asfalt proaspăt. Astfel, cerem ajutor din partea administraţiei locale să ne rezolve şi nouă problemele, aşa cum ne-au promis până acum”.

Valea plină de mizerii pe strada Ferenczi Karoly

V.C., pensionară, 79 de ani, Baia Mare: „Am probleme cu valea care străbate strada Ferenczi Karoly, lângă podul peste ea (n.r. în dreptul imobilului cu nr.44). Albia apei este necurăţată, plină cu mizerii aduse de apă de-a lungul anilor. Eu locuiesc aici de 11 ani şi în această perioadă nu s-a curăţat deloc! Chiar după ce m-am mutat, au venit o singură dată şi au curăţat-o, că am sesizat eu, însă de atunci, nimic! Îmi plătesc taxele şi impozitele la stat, dar statul ce face pentru mine? Mizeria, după cum se poate vedea şi cu ochiul liber, este peste tot. Problema e că aceasta s-a transformat într-un focar de infecţie, miroase, mai ales în zilele călduroase, de nu poţi sta afară. Şi pentru ţânţari este un mediu propice de înmulţire, aceştia putând răspândi diferite boli. Am făcut chiar o dermatită, alergie, nu ştiu exact ce, însă foarte urâtă, şi cred că s-a întâmplat din cauza ţânţarilor de aici din valea murdară, de care nu te poţi apăra toată vara. Ce să mai vorbesc despre muşte… Cei de la societatea de salubritate vin, golesc acele tomberoane de lângă casele noastre, însă în rest nu fac nimic, nu mătură puţin pe lângă platformă, nu curăţă nimic şi nimeni nu îi urmăreşte cum lucrează. Le trântesc toate, tomberoanele se strică, dar lor nu le pasă. Trebuie urmăriţi să vadă şefii lor ce fac. Ei vin şi stau acolo sub pomii aceia de peste drum, unde este o masă şi nişte băncuţe, câte două ore, domnule! Eu îi urmăresc de câte ori sunt pe afară. Nici întreţinerea spaţiului verde nu se face. Până anul trecut plăteam eu din buzunarul meu o persoană care venea şi curăţa florile de pe trotuarul din faţa casei, însă foarte mult costă un om care să vină aşa. Acum nu mai am cu cine să rezolv problema, că nu-ţi mai vine nimeni. Femeia care venea şi curăţa bietele flori şi-a găsit de lucru în altă parte. Pentru mine este foarte greu să-mi întreţin acum şi curtea… Când mai vin să măture mizeria, toată frunza de pe stradă o împing acolo între flori”.

Gara C.F.R. – focar de infecţie

N.C., Baia Mare: „Sunt pensionar, am 70 de ani şi locuiesc în Baia Mare pe strada Gării nr. 3A. Sunt una dintre persoanele căreia îi pasă de oraşul nostru şi chiar de sănătatea noastră! Oraşul arată foarte bine, cu multe străzi întreţinute, curate, cu spaţii verzi, parcuri frumoase, lăsând deoparte excepţiile. Una dintre excepţii este însă „parcul gării”, dacă se poate numi aşa, populat permanent cu boschetari, beţivi de toate categoriile şi etniile. Cred că ştie toată lumea. Însă cea mai oribilă excepţie este gara C.F.R., frumoasă odată… Aici este raiul tuturor mizeriilor, dar şi a nesimţiţilor! De la intrarea pe uşi înspre casele de bilete şi până la peroane, te loveşte un damf de urină şi alte „specialităţi”, de nici nu-ţi mai vine să cumperi bilet! Prin tunelele de acces spre peroane trebuie să fii foarte curajos să te avânţi: te intoxici efectiv! Acolo este un focar de infecţie, fără dubiu. Stau şi mă întreb: chiar nu vede nimeni care lucrează aici acest lucru?! Este un post de poliţie, un şef de staţie, personal deservant… Chiar aşa de nepăsători să fie toţi?! Ei trec oare prin aceste tunele spre peroane? Direcţia de Sănătate Publică (dacă se poate numi aşa) este de fapt altceva, pentru că numai de sănătatea publică nu se ocupă. Probabil că pe ei nu îi interesează sănătatea şi viaţa noastră şi a copiilor noştri, ci doar a lor şi a copiilor lor care, datorită bunăstării materiale şi financiare, nu trebuie să-şi pună sănătatea în pericol prin subteranele unei gări prost gospodărite de nişte nepăsători. Am totuşi mare încredere într-o anchetă care ar putea să-i determine să elimine acest focar teribil de infecţie”.