Un nou proiect de succes al YMCA România

Săptămâna trecută, în Baia Mare, a avut loc cea de-a cincea întâlnire a Grupului de Lucru Standarde Tineret și, totodată, evenimentul de închidere a proiectului „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”, derulat de YMCA România şi cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Conferința s-a bucurat de prezența unui număr mare de persoane, membri și voluntari din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri media, parteneri sociali, actori din comunitate interesați de domeniul politicilor publice de tineret. În deschiderea evenimentului, pe lângă prezentarea cifrelor și a rezultatelor finale ale activităților, Alina Pop, managerul de proiect, a subliniat că “reușita unui astfel de demers este dată de cooperarea reală și asumată între toți cei implicați: membrii echipei de proiect, experții organizațiilor partenere, membrii Grupului de Lucru Standarde Tineret, precum și organizaţiile şi instituţiile care au fost implicate direct în consultări, instruiri etc. Mulțumiri tuturor ce­l­or care au contribuit!”. Irina Lonean, expert politici publice de tineret, a adăugat: “Sunt onorată atât de numărul mare al participanților la această conferință de închidere, cât și de prezența colegilor din Grupul de Lucru cu care am avut o foarte bună colaborare și cu al cărui suport am elaborat politica publică. Vă propunem spre implementare o serie de standarde care corespund nevoilor și intereselor sectorului de tineret din România”. Programul s-a încheiat cu o prezentare captivantă despre primul curs în format MOOC (Massive Open Online Course): “Dezvoltarea politicilor publice de tineret”. Răzvan Sassu, președintele Asociației Young Initiative a vorbit despre beneficiile acestui instrument educațional inovator pentru dezvoltarea de competențe privind formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii.